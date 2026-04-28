Clavijo avala la regularización de migrantes pero lamenta las "colas de la vergüenza" en los ayuntamientos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el proceso de regularización de migrantes es "positivo" porque da "derechos y dignidad" a las personas afectadas si bien ha señalado que el Gobierno lo podía haber hecho "un poquito mejor" con más coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos y así acabar con las "colas de la vergüenza".

En respuesta a preguntas de PSOE y Vox en la sesión de control del Pleno del Parlamento, ha comentado que el Gobierno central tiene que hacer "autocrítica" porque se podían haber reforzado los servicios sociales y preparar dispositivos para no tener gente "en una cola a la intemperie o al solajero".

Ha comentado que los ayuntamientos "no saben ni qué certificado hacer", ha apuntado que el proceso "no es patrimonio" de los socialistas, ya que se hizo en el pasado por otros ejecutivos, e indicado que la medida constata el "fracaso" de la política migratoria y el control de fronteras.

Ha apelado a "no descalificar" e "insultar" ante la "crispación" instalada en el conjunto del país aunque no ha ocultado que parece que la regularización se ha hecho buscando "rédito" y no reconocer derechos a personas vulnerables que "no merecen que el fracaso de la política y el control de las fronteras lo paguen ellos, hay que darles una oportunidad de vida".

Ha criticado que a Vox le "mandan el argumentario de Madrid" que "niega la dignidad" a menores y migrantes y ha dicho que no va a contribuir a "generar división ni falsear datos de criminalidad".

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha criticado la ambigüedad de Clavijo por defender el proceso pero al mismo tiempo ponerse "al lado" del PP, su socio en las islas, cuando tanto los sindicatos como el Consejo Asesor están a favor.

Ha comentado que el proceso beneficia a más de 45.000 personas que viven en Canarias y tiene "legitimidad social" ya que viene apoyada por una ILP de más de 700.000 personas, más de 900 asociaciones, respaldada por la Iglesia y admitida a trámite en el Congreso por 310 diputados.

"Se trata de dar derechos y combatir a la economía sumergida", ha comentado, subrayando que muchas personas migrantes "sostienen" sectores económicos y cuidan de los mayores en el archipiélago.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que el proceso de regularización es la "constatación" de que la "mafia monclovita odia a los españoles" y reprochado al presidente canario que se haya sumado al "consenso progre" en torno a la inmigración, la agenda 2030, el "fanatismo climático" o la "defensa de la vida".

Ha intentado, sin éxito, que Clavijo fijara posición sobre una supuesta circular de Instituciones Penitenciarias para facilitar la regularización de los inmigrantes ilegales que se encuentren en prisión preventiva, y le ha reprochado que "la gente cada vez le cree menos", especialmente los jóvenes que "sufren la criminalidad y no tragan con su Canarias idílica".