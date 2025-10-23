Clavijo celebra que el auto del TS otorgue "la razón" a Canarias y demuestre "el abandono" del Estado a las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este jueves que el tercer auto del Tribunal Supremo en relación a los menores migrantes con derecho asilo ratifique hoy "la razón y el abandono" al que el Estado "ha sometido a Canarias". En consecuencia con la relevancia de esta cuestión, el presidente regional ha solicitado a petición propia una comparecencia en el Parlamento de Canarias para abordar este asunto.

"No sé cuántos autos más a van a tener que dictarse para que se termine la vulneración de derechos de estos menores, el hacinamiento y el acceso a servicios por estar en la red de protección internacional", ha señalado Clavijo en unas declaraciones difundidas esta tarde a los medios de comunicación.

En concreto, el Tribunal Supremo ha acordado este jueves requerir al Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a cumplir el auto que dictó en marzo, en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

"Una vez más el auto del Supremo viene a ratificar la razón y el abandono que la administración del Estado ha sometido a Canarias, y a sus niños y niñas", ha añadido Clavijo, que ha lamentado desconocer, asimismo, "cuántas veces más el Estado va a dejar abandonada a Canarias, a los menores, vulnerando derechos fundamentales".