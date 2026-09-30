Clavijo celebra que España, Francia y Portugal cierren filas con las RUP y reclamen la continuidad de los fondos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una reunión este miércoles en Dublín - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado que España, Francia y Portugal hayan cerrado filas con las Regiones Ultraperiféricas (RUP) con la carta conjunta que han remitido a la titular de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que reclaman la continuidad de los fondos RUP en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea.

Para el máximo dirigente regional, la unidad de los tres Estados demuestra que la presión y el trabajo conjunto de las regiones ultraperiféricas ante sus países y todas las instituciones europeas "están dando resultados".

"Por fin hay una carta firmada por los tres jefes de gobierno poniendo en valor la recién aprobada Estrategia europea para las RUP y exigiendo que eso tenga una correlación directa en el nuevo Marco Financiero Plurianual", ha dicho este miércoles en unas declaraciones a los medios de comunicación en Dublín en las que recordó que era algo que Canarias llevaba "muchos meses intentando".

En este sentido, la misiva de los titulares de los tres Estados con regiones ultraperiféricas llega tras más de un año de intenso trabajo por parte del Gobierno de Canarias exigiendo un frente común en defensa del estatus RUP.

Tras conocer en julio del año pasado la propuesta de la Comisión Europea, el presidente Clavijo inició una ofensiva en varios frentes para revertir la renacionalización de los fondos europeos que propone el equipo de Von der Leyen y blindar los fondos específicos directos para el archipiélago.

Dicha estrategia ha estado acompañada por dos misivas directas a Pedro Sánchez en las que pedía la máxima implicación de España y la celebración de una cumbre de los tres Estados: la primera, enviada en diciembre del año pasado y la última, el pasado 24 de julio. La carta enviada por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Luís Montenegro a la presidenta de la Comisión Europea se produce tras esta ofensiva.

LLEGA EN UN MOMENTO "MUY IMPORTANTE"

Además, Clavijo resaltó que el frente común de España, Francia y Portugal en defensa del estatus RUP llega en un momento "muy importante", porque "los próximos meses serán "intensos" y marcarán para la negociación del presupuesto europeo 2028-2034".

Subrayó que el archipiélago "se juega mucho" en esta batalla, ya que la desaparición de los fondos específicos para las regiones ultraperiféricas supondría "un duro golpe" a nivel económico y social.

El presidente valoró de forma positiva la misiva firmada de los tres Estados sobre todo porque las reuniones que ha mantenido estos días en Dublín han evidenciado las dificultades que tienen los 27 para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual. "Salimos muy preocupados tras conocer de primera mano cómo van los trabajos", reconoció para añadir que el paso dado ahora por España, Francia y Portugal supone una noticia positiva.

"Sabemos --continuó-- que no va a ser fácil porque hay distintas corrientes en el seno de los 27 a favor de hacer una Europa más fuerte y otros países a favor de una política más individualista y no están por la labor de incrementar los presupuestos de la UE".

Sin embargo, el jefe del Gobierno canario reconoció que "la posición de partida ahora en la negociación es más favorable porque por fin tenemos una posición clara de los tres Estados miembros que es determinante y tendrá su peso dentro del Consejo Europeo y dentro de la Comisión Europea".

MESES INTENSOS DE TRABAJO

"Ahora quedan unos meses intensos de trabajo", añadió para subrayar que Canarias mantendrá su ofensiva tanto en la Cumbre de presidentes RUP prevista para noviembre en Guadalupe, como en la reunión bilateral con el vicepresidente Raffaele Fitto durante esa cita y la que habrá durante su visita a las islas a principios de diciembre.

Con todo, el presidente espera que este compromiso de Sánchez, Macron y Montenegro se concrete al máximo nivel. En este sentido, Canarias sigue reclamando que la situación de las RUP y su financiación sean abordadas expresamente en una reunión de los máximos responsables políticos coincidiendo con el próximo Consejo Europeo.

"Es el momento de pasar de las declaraciones a las decisiones y de garantizar que el próximo presupuesto europeo reconozca tanto nuestras singularidades como el valor estratégico que las RUP aportamos a Europa", indicó.

A su juicio, la defensa de los intereses de las regiones ultraperiféricas por parte de sus Estados viene avalada además por la Estrategia RUP presentada recientemente por la Comisión Europea, una hoja de ruta que debe ir acompañada de recursos suficientes y de garantías específicas en el próximo Marco Financiero Plurianual.