El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participa telemáticamente en la reunión plenaria de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente Clavijo ha trasladado este miércoles a los representantes de las regiones insulares europeas la situación que atraviesa El Hierro ante el nuevo repunte migratorio que padece y ha defendido una respuesta comunitaria "sostenida", acorde con la condición Canarias como frontera exterior de la Unión Europea.

Así lo ha defendido en su intervención telemática en la reunión plenaria de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), celebrada en Stavanger (Noruega), según ha detallado el Gobierno regional en una nota de prensa.

"La solidaridad europea debe traducirse en recursos y medidas concretas para territorios como El Hierro, que están afrontando una presión extraordinaria", ha advertido Clavijo.

En este contexto, el presidente regional ha planteado la aplicación efectiva del mecanismo de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo, con reubicaciones de solicitantes de protección internacional, financiación para reforzar la acogida y la atención humanitaria y mayor apoyo operativo de Frontex, la Agencia Europea de Asilo y Europol, instrumentos que, reconoció, solo pueden ser activados por el Gobierno de España.

Clavijo ha propuesto, además, una misión europea a El Hierro y un plan de contingencia para los próximos meses. También defendió reforzar la cooperación con Senegal, Mauritania, Marruecos y Gambia.

ESTRATEGIA RUP

Durante el encuentro, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido que la nueva Estrategia de la Unión Europea para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) debe traducirse en "financiación suficiente, normas adaptadas y soluciones concretas" a problemas como la vivienda, la conectividad o la presión migratoria.

Ha advertido, además, de que el "alcance" de esta nueva política europea dependerá de las decisiones legislativas y presupuestarias de los próximos meses.

Clavijo ha valorado positivamente el cambio de enfoque de la Comisión Europea, que reconoce a las regiones ultraperiféricas como territorios estratégicos para la Unión, pero ha incidido en la necesidad de que ese reconocimiento tenga consecuencias reales.

El presidente canario ha defendido que las singularidades de las RUP deben reflejarse "en las leyes, en los presupuestos y en las oportunidades que tienen los ciudadanos para desarrollar su proyecto de vida en las islas".

En este sentido, ha situado entre las principales prioridades la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, ante el riesgo de que el nuevo presupuesto comunitario reste capacidad a los instrumentos específicos de las RUP y concentre la gestión de los recursos en los Estados miembros.

Clavijo ha advertido que la simplificación administrativa no puede convertirse en una recentralización de los fondos europeos. Ha defendido "garantías presupuestarias diferenciadas, el mantenimiento de instrumentos como el POSEI y una participación efectiva" de las regiones en la programación y gestión de los recursos.

Asimismo, ha planteado que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE se aplique desde el diseño de las políticas comunitarias, incorporando las singularidades de las RUP antes de adoptar decisiones que puedan perjudicar su desarrollo económico y social de estos territorios.

VIVIENDA ASEQUIBLE

En materia de vivienda, Clavijo ha valorado que la propuesta de Ley Europea de Vivienda Asequible contemple la posibilidad de restringir la adquisición de suelo y viviendas que no se destinen a residencia principal en zonas con una fuerte presión demográfica, una medida que consideró necesario mantener en el texto definitivo.

También ha defendido financiación específica para vivienda social y asequible que tenga en cuenta los sobrecostes derivados de la ultraperiferia.

El presidente de Canarias ha abordado además la necesidad de adaptar la normativa europea sobre transporte, descarbonización y ayudas de Estado para evitar costes desproporcionados a las empresas y garantizar la conectividad aérea y marítima. En el ámbito energético, planteó medidas específicas para los sistemas eléctricos no interconectados como el canario y el desarrollo de tecnologías como la geotermia.