Clavijo se compromete con los rectores a cerrar este año el contrato programa de las universidades públicas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha comprometido este martes a con los dos rectores de las universidades públicas, Francisco García y Lluis Serra, a cerrar este año el contrato programa de financiación.

En el discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha valorado la creación de un departamento específico en su Ejecutivo que ha permitido que la transferencia de conocimiento alcanza los "mejores momentos" de la historia del archipiélago.

En ese sentido, ha destacado la estrategia del reto demográfico o la estrategia Canarias-África, remarcando que las universidades "no están ayudando a este gobierno, están ayudando a Canarias", con departamentos de excelencia que compiten a nivel internacional en diversos campos como energías renovables, transición ecológica, economía azul, salud pública, biomedicina o digitalización y e inteligencia artificial.