Clavijo se confiesa "encantado" con el pacto CC-PP en Canarias aunque ve "pronto" hablar de futuras alianzas

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle (d) y el vicepresidente, Manuel Domínguez González (i), durante una reunión oficial con eurodiputados,a 27 de mayo de 2025, en el Hierro, Canarias (España). Durante la reunión se di - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha confesado este lunes "encantado" con el pacto de gobierno suscrito en las islas entre CC y PP dado que ha primado la "lealtad y la coordinación" si bien cree que es "pronto" hablar de futuras alianzas a partir de las próximas elecciones autonómicas.

"El pueblo tiene que votar, nos tiene que juzgar, nos tenemos que someter a ese examen y tendrá que votar. A partir de ahí se reparten cartas y se tendrá que articular los acuerdos necesarios para dar estabilidad a Canarias pero a los cabildos o a los ayuntamientos", ha indicado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press.

En ese sentido ha dicho que la "prioridad" que tiene es que "el Gobierno llegue a buen puerto, acabe la legislatura" y se puedan "rematar" cuestiones pendientes y o que queden "encaminadas" caso de la vivienda, la distribución de la riqueza o el reto demográfico.

El presidente no ha querido aclarar si la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), acudirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica pero en cualquier caso ha comentado que se ha llevado a cabo una negociación "del Gobierno" y encabezada por el equipo de Hacienda de Matilde Asián.

Así, ha apuntado que se han conseguido 1.337 millones de euros más para Canarias y se desvincula el REF de la financiación autonómica, "la gran clave" del acuerdo, subrayando que más allá de las posiciones de los partidos políticos, el vicepresidente y presidente del PP canario, Manolo Domínguez, "ha demostrado claramente que institucionalmente está con Canarias, y si eso en ocasiones le tiene que llevar a tener tensión dentro de su partido, no le ha temblado el pulso".

De hecho, ha comentado que en el Consejo Asesor tuvo una intervención "muy clara y contundente diciendo que si eso era bueno para Canarias, el Gobierno de Canarias lo iba a apoyar", si bien no ha ocultado que los diputados canarios en Madrid "harán lo que su dirección de grupo le marque o su presidente".

"Estamos aquí para hacer una gestión y defender a Canarias, que es para lo que nos ponen", ha destacado.