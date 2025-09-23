Clavijo cree que el pacto de Estado de cambio climático es "papel mojado" y olvida las singularidades canarias

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el pacto de Estado contra el cambio climático anunciado por el Gobierno central es "papel mojado" y fruto de un "anuncio de oportunismo político" vinculado a los incendios.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que la iniciativa es "positiva" pero ha mostrado su "sorpresa mayúscula" ante la falta de participación de las comunidades autónomas y que no se hayan tenido en cuenta las singularidades de las islas.

Ha puesto como ejemplo que el pacto "se olvida" de los océanos o no tiene en cuenta el impacto del turismo, lo mismo que el sector primario, y no ha contado con la comunidad científica y las universidades.

Clavijo ha criticado también el anuncio de creación de una Agencia de Protección Civil, lo que va a implicar "más burocracia". "No había voluntad de trabajar en algo tan serio como el cambio climático", ha expuesto.

Raúl Acosta (AHI) ha coincidido con Clavijo en que el pacto de Estado "olvida" la "enorme fragilidad" de Canarias ante el cambio climático, lo que demuestra que el archipiélago importa "más bien poco en las cocinas de La Moncloa".

Ha destacado que "sorprende e indigna" que el Gobierno no tenga en cuenta las particularidades de Canarias. "Nos obligan a explicar lo que es obvio", ha indicado.