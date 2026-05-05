Clavijo cree que lo "razonable" es que el crucero con hantavirus sea atendido en Cabo Verde y no se traslade a Canarias

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha comunicado este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que lo "razonable" es que el crucero afectado por un brote de hantavirus sea atendido en Cabo Verde, donde se encuentra fondeado "si no hay peligro para la vida de las personas".

En declaraciones a los periodistas desde Bruselas con motivo de una reunión con el comisario de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para abordar la crisis energética, ha dicho que esa es la posición que defiende su Gobierno en la reunión que mantienen el ministerio y los responsables de Salud Pública de las islas.

"Si hay que evacuar o dar garantías que se puedan dar dónde está el barco ya, no hacer una etapa más", ha indicado, y se está a la espera también de la OMS por si hay que evacuar a la tripulación.

Clavijo va a mantener contacto directo durante la tarde con Mónica García, que en principio coincide con la postura del Gobierno canario, y entiende que "perfectamente" se puede "dar atención" a la tripulación y que el barco retorne a Holanda.

El presidente ha señalado que "si la OMS quiere aplicar cualquier otra cosa" que no sea que dar el servicio en Cabo Verde, "tendrá que justificarlo" porque al Gobierno canario le "preocupa mucho" este brote porque no tiene "prácticamente información".

"Queremos que todo eso, esa intervención, por supuesto, sea con todas las garantías para las personas que están en el barco, pero por supuesto para los canarios también", ha destacado, subrayando que su Ejecutivo no ha tenido contacto directo con la OMS.

Con todo, ha insistido en que Canarias va a la reunión con la "posición clara" de entender que si no hay peligro para las personas y esta estabilizado, lo razonable es no hacer al barco una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Canarias ir a Holanda, sino que de ahí se le pueda dar todo el soporte necesario".