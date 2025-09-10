Clavijo cree que una tasa turística en Canarias aumentaría el "desequilibrio" entre islas

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, contesta a los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este miércoles que la implantación de una tasa turística en el archipiélago aumentaría el "desequilibrio" y las "diferencias" entre las 'islas verdes' y el resto, dado que reciben menos visitantes y recaudarían menos.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha insistido en apostar por una Canarias "de una sola velocidad", algo que está en el "código genético" tanto de su Ejecutivo como de su partido (CC).

Clavijo cree que hay "otras medidas" para acercar a las islas y sería "vía REF" o también solicitando un "trato diferenciado" al Gobierno central, tal y como ocurre con La Palma y la bonificación del 60% en el IRPF a raíz de la erupción volcánica.

"Estamos trabajando para conseguir que poco a poco se vayan acercando a la media", ha indicado, subrayando que también se está a la espera de conocer el resultado de un estudio encargado por el vicepresidente, Manuel Domínguez, para conocer el impacto de los sobrecostes en las islas no capitalinas.

Dentro de esa filosofía ha valorado, por ejemplo, que la bonificación al combustible en las 'islas verdes' "ya es una realidad" o que en El Hierro se garantizó la seguridad y el servicio sanitario durante la 'Bajada de la Virgen' gracias a la acción del Ejecutivo.

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha reclamado "igualdad de oportunidades en todas las islas" porque en El Hierro, por ejemplo, está la cesta de la compra "más cara" de Canarias, el mayor número de pensiones no contributivas y renta media "más baja", de tal forma que hace falta una "fiscalidad diferenciada".

Ha destacado que ha habido "inversiones positivas" en la isla, planes de empleo para colectivos desfavorecidos o el descuento del combustible, que ha sido un "alivio" familias y empresas, pero ve necesario que se adopten más medidas para mejorar la calidad de vida.