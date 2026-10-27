Clavijo delineará hoy la Canarias del futuro en un foro de Europa Press donde convergen sector privado y administración

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante un encuentro en Madrid para hablar de migraciones y la Ley de Extranjería. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será el encargado de dar el discurso inicial del encuentro informativo de Europa Press ‘Canarias hacia el futuro’, hoy 27 de octubre, cuando pondrá encima de la mesa algunos de los principales retos del archipiélago para los próximos años y apuntará el camino para lograrlos.

Clavijo comenzará su intervención a las 9.30 horas de la mañana de este martes (hora canaria), en el que será el segundo encuentro de este tipo que Europa Press hace en las islas. El de hace dos años, también bajo la denominación 'Canarias hacia el futuro', tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife y en esta segunda edición el enclave elegido es el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras las palabras del presidente canario tomarán el protagonismo dos mesas de debate entre el sector privado y el propio Gobierno de Canarias, con un panel encabezado primero por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en torno a las 10 horas; y un segundo sobre las 11.15 horas con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez.

En la primera mesa participarán, junto al consejero canario, el coordinador general de Binter, Santiago Guerra; el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba; y el rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez, quienes expondrán su visión sobre sus sectores y cómo seguir haciendo avanzar a las islas.

En la segunda mesa, orientada hacia el diseño de la economía del mañana para Canarias y junto al vicepresidente canario, participarán el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso Salazar; la Head de Regulación, RR.II. y Comunicación externa de Digi, Mónica Barrera; el director de Moeve en Canarias, Carlos Giner Monleón; y el director de Relaciones institucionales e Innovación tecnológica de Endesa en Canarias, José Manuel Valle. Ambas mesas estarán moderadas por el delegado de Europa Press en Canarias, Ignacio Afonso Montesdeoca.

El primer panel tiene previsto arrancar a las 10 de la mañana, mientras que el segundo lo hará a partir de las 11.15 horas, para concluir a las 12.30 horas con un cóctel de agradecimiento. La jornada se retransmitirá en directo a través de www.europapress.es y también en el canal oficial de la Agencia en YouTube.