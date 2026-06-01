Clavijo destaca la capacidad del Rocasa Gran Canaria para recuperar su lugar entre los grandes del balonmano español

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, en el recibimiento al Rocasa Gran Canaria tras ganar la liga femenina de balonmano - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este lunes junto al vicepresidente regional, Manuel Domínguez, y el consejero autonómico de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, al Rocasa Gran Canaria tras conseguir la Liga Guerreras Iberdrola este domingo, destacando la capacidad de las deportistas para recuperar su lugar entre los grandes del balonmano español.

En el encuentro, en el que también participó el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, han trasladado a la plantilla, al cuerpo técnico y a la directiva su felicitación por "un éxito" que vuelve a situar al balonmano femenino canario en lo "más alto del panorama nacional".

Al respecto, el presidente canario apuntó que "lo que ha conseguido el Rocasa Gran Canaria no solo se trata de un triunfo deportivo, sino que va mucho más allá" porque, matizó, "han vuelto a demostrar que con trabajo, esfuerzo, humildad y convicción es posible competir y ganar frente a proyectos con mayores recursos".

En este sentido, resaltó la "capacidad de la entidad para recuperar su lugar entre los grandes referentes del balonmano español, consolidando" un proyecto que ha sabido mantenerse "competitivo durante décadas y volver a conquistar el campeonato liguero".

Por su parte, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha indicado que cada triunfo de un club canario "es una oportunidad para mostrar al exterior el talento, la capacidad y la ambición" de las islas. Este campeonato, dijo, "vuelve a situar el nombre de Canarias en la primera línea del deporte nacional y constituye un motivo de orgullo para toda" la sociedad canaria.

Asimismo el consejero de Deportes, Poli Suárez, quiso poner en valor el papel desempeñado durante décadas por la familia Moreno al frente de la entidad y el legado construido desde el barrio teldense de Las Remudas.

"El Rocasa Gran Canaria es también la historia de una familia que nunca ha dejado de creer en este proyecto. Antonio Moreno y quienes han continuado su legado representan un ejemplo de compromiso, esfuerzo y amor por el deporte que trasciende al propio club y que constituye una referencia para todo el deporte canario", apuntilló.

Además se refirió a la contribución del conjunto teldense al crecimiento y la consolidación del deporte femenino en Canarias, señalando que el Rocasa "lleva años abriendo camino, generando referentes y demostrando que el deporte femenino canario puede competir al máximo nivel".

En este sentido, expuso que este nuevo título es el resultado de una trayectoria "ejemplar y de un trabajo sostenido" en el tiempo que merece todo el reconocimiento.

El conjunto grancanario certificó este domingo el campeonato de la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse al Super Amara Bera Bera en la serie final por 2-0. Tras lograr una importante victoria el pasado miércoles en San Sebastián, el equipo confirmó el título ante su afición en el pabellón Antonio Moreno de Telde.

Este título liguero, el segundo de su historia tras el conquistado en 2019 y el primero logrado bajo el actual formato de play-off, eleva a nueve los trofeos nacionales e internacionales que figuran en el palmarés del Rocasa Gran Canaria. Una trayectoria de éxitos que ha consolidado al conjunto teldense como una de las referencias del balonmano femenino español y uno de los grandes exponentes del deporte canario.