Clavijo dice que es "evidente" el déficit de plazas sociosanitarias, pero celebra la reducción de los tiempos de espera

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una jornada sobre el 'centimo forestal' - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que es "evidente" que en Canarias se precisan de más plazas sociosanitarias, sin embargo, ha celebrado que en el archipiélago se hayan reducido hasta los 12 meses el tiempo medio de espera, mientras al inicio del mandato esa misma cifra alcanzaba los 26 meses. "El objetivo es reducirlo a los seis meses establecidos en la ley", ha señalado.

Así lo ha expuesto el líder del Ejecutivo regional en la firma del nuevo convenio de Dependencia con los cabildos insulares de la provincia occidental, en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, después de haber sido preguntado por los datos ofrecidos en el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que expone un déficit de 10.607 plazas residenciales para mayores en las islas.

Clavijo ha insistido, además, en el "compromiso" del Gobierno regional por avanzar en el siguiente objetivo: la consolidación del III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, un contexto en el que, ha dicho, se debe retomar el trabajo con el Estado en la materia, que tiene que aportar el 50% en el sistema de Dependencia de la comunidad autónoma, ya que en 2025, ha asegurado, el Gobierno central aportó solo un "19%" del total.

"Aportar ese 30% que falta supondría contar en Canarias 550 millones de más en el convenio para abordar las infraestructuras", ha dicho.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha detallado que el Ejecutivo trabaja con los Cabildos insulares en la realización de un estudio que refleje "la necesidad real" de plazas sociosanitarias en las islas. Está previsto que este análisis se culmine este mes y permita avanzar, al menos con dos décadas de proyección, en un próximo plan de infraestructuras sociosanitarias.