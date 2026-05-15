Clavijo dice que "nadie" puede dudar de la solidaridad canaria tras el MV Hondius y se evalúa el posible daño turístico

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apuntado este viernes que "nadie" puede dudar de la solidaridad del archipiélago a raíz de las dudas y dificultadas relacionadas con la evacuación del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, y que finalizó el pasado lunes en el puerto de Granadilla.

En declaraciones a los periodistas ha dicho también que aún no se sabe "si ha habido daño o no" a la marca como destino turístico, opción en la que ya trabaja el servicio de estudios de la Consejería de Turismo.

Clavijo ha precisado que "Canarias dijo garantía, seguridad para la gente de Canarias", por lo que ha insistido en que no se puede "poner en duda la solidaridad y el compromiso del pueblo canario" tras la acogida y atención que ha brindado a las personas migrantes.

Según el presidente, "el pueblo canario tiene derecho a pedir las garantías para proteger a su población, porque ser solidario no significa a cambio de desproteger a tu población y ponerla en riesgo, con lo cual yo creo que eso ha sido entendido por la población en general".