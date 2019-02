Clavijo dice que "no se atreve" a predecir si saldrán los PGE 2019 porque está "todo muy enrarecido"

Publicado 07/02/2019 13:08:38 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este jueves que "no se atreve" a predecir si saldrán o no adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 porque está "todo muy enrarecido", si bien matizó que su Ejecutivo estará "en contra" de estas cuentas "si no respetan el fuero canario".

De este modo, se refería Clavijo a la posibilidad de que se aprueben las próximas cuentas estatales o que se celebren elecciones nacionales, afirmando que "el tema está tan raro que cualquier cosa que se diga es muy complicado".

En concreto, admitió que después del anuncio de la enmienda a la totalidad de los independentistas habría dicho que los "presupuestos no salían", sin embargo afirmó que ahora "mucho" se teme que al aceptar el Gobierno central y de Cataluña la figura del relator, que "es una de las condiciones que ponía Torra, y reconocer de facto que hay un conflicto internacional y por eso se busca un relator, a lo mejor es el compromiso que estaban buscando los independentistas para retirar la enmienda a la totalidad" y que salgan adelante los presupuestos.

"Como no está habiendo ni transparencia ni claridad en esas negociaciones, no me atrevo a hacer una predicción porque está todo muy enrarecido", apostilló durante una conferencia de Prensa Ibérica.

De todos modos, insistió en que si esos presupuestos "no respetan el fuero canario, tendrán en contra el Gobierno" que preside, así como cree también tendrá "en contra, seguramente, a aquellas fuerzas políticas que están a favor de Canarias por encima de otra cosa". En este sentido, aseguró que harán "todo lo posible para que no salgan adelante", articulando "todas las herramientas que en derecho y en un Estado democrático" tengan en sus manos.

SIN AVANCES

Por otra parte, al ser cuestionado por si se ha producido algún avance desde la reunión que mantuvo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado martes, apuntó que "no se ha avanzado", si bien matizó que se le expuso a la titular de Hacienda que Canarias "no" puede "ser cómplice del incumplimiento flagrante del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF)".

Aún así consideró que existe "tiempo" para seguir hablando, ya que aunque este viernes, 8 de febrero, termina el plazo para presentar la enmienda a la totalidad, si se alcanzará algún acuerdo en el periodo que transcurra hasta el 12, 13 de febrero, se podría retirar dicha enmienda, si no afirmó que la mantendrán al entender que las cuentas "no cumplen la ley y vulneran todos los derechos de los ciudadanos de Canarias".

Clavijo señaló que en el encuentro con Montero, se le entregó un documento que estaba dividido en tres partes: los recursos que no llegaron a Canarias recogidos en los PGE de 2018; por otro lado se analizan los artículos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto de Autonomía que deberían plasmarse en las cuentas del Estado a su entender; y un último apartado en el que se indican circunstancias que no tienen que ver con el presupuesto, tales como son el superávit o el cumplimiento de la sentencia del convenio de carreteras.

Asimismo, le entregaron todas las enmiendas que presentarían, llegado el momento, "redactadas, con luz y taquígrafo, porque esta "es una lucha de la sociedad canaria, no es una lucha del Gobierno de Canarias". Clavijo consideró que el archipiélago "no" puede "perder esta oportunidad" porque se le estaría 'condenando' a estar "otros 30 años más con los indicadores por debajo". "No somos menos que nadie, tampoco más, simplemente distinto", apostilló.

En cuanto a las declaraciones del PSOE de Canarias que garantiza que habrá cambios en los presupuestos, Clavijo aseguró que le parece "bien" pero, matizó, que "no dice para donde van los cambios". Añadió que ahora la ministra ha reconocido que el 30 por ciento de la inversión que tenía que haber llegado a Canarias de los PGE de 2018, "no se ejecutó, no dio tiempo".

En relación con ello y las acusaciones de Nueva Canarias (NC) de ir al encuentro con el Gobierno central a reventar la reunión, el presidente de Canarias apuntó que si hubiera sido así, se habría ido de la misma al inicio porque, afirmó, el comienzo fue "duro, francamente duro".

Así, apuntó, que NC al ir en la lista a las elecciones con el PSOE "puede tener algunos compromisos que le atan", sin embargo puntualizó que Coalición Canaria (CC) tiene las "manos totalmente libres para defender a Canarias", mientras que el PSOE, dijo, está poniendo las siglas "por encima" de la defensa de la comunidad.