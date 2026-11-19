Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, durante una reunión oficial con eurodiputados, a 27 de mayo de 2025, en el Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Destaca el impulso del Ejecutivo canario para sacar adelante el nuevo Hospital de campaña en la isla con dos puestos médicos avanzados

VALVERDE (EL HIERRO), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha subrayado este jueves que aún no le consta la solicitud del Estado a Europa en la que pide el despliegue del Frontex en la costa africana para atender la crisis migratoria en las islas. El presidente regional ha reclamado, además, infraestructuras "dignas y estable", con personal y recursos, para atender un fenómeno migratorio que continuará y que ahora afecta de manera especial a El Hierro.

"El miércoles pasado, me reuní con el comisario Brunner, y me decía que no habían recibido solicitud alguna. Y hasta ahora, no he visto esas cartas de solicitud del Ministerio. No quiero poner en duda la palabra de nadie, pero las he pedido y no las tengo", ha señalado Clavijo en respuesta a los periodistas tras su visita este jueves al hospital de campaña instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde.

En su intervención, Clavijo ha recordado que, en la celebración de la segunda Interministerial de Inmigración el pasado martes, el Estado habría justificado la espera en la solicitud formal del Frontex ante la modificación actual que sufre su reglamento. Frente a ello, Clavijo ha señalado que la normativa europea actualmente en vigor "permite el despliegue del Frontex" en las costas africanas.

"Yo entiendo que no debe ser fácil, pero ahí la Unión Europea tiene que implicarse. Si se está negociando, por ejemplo, un partenariado en este momento con Senegal de 180 millones de euros, creo que, de alguna manera, parte de ello puede ir orientado a que distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de distintos países europeos colaboren a interceptar las embarcaciones que salen", ha dicho.

UN FENÓMENO "ESTRUCTURAL"

Clavijo ha subrayado que el fenómeno migratorio es "estructural" y que, por lo tanto, "con mayor o menor intensidad", continuará en el tiempo. De este modo, ha defendido dotar a la isla de El Hierro, que padece recientemente un repunte migratorio, de unas infraestructuras "dignas" que puedan hagan "compatible" las circunstancias derivadas del fenómeno "con el normal desarrollo" de la vida en la isla.

En su visita al nuevo Hospital de campaña en la isla, que cuenta con dos puestos médicos avanzados para ofrecer una primera atención a los migrantes llegados a la isla y aliviar la presión en el Hospital insular, el presidente regional ha destacado la "avalancha" solidaria de profesional sanitario que se ha ofrecido para prestar servicio. Ha subrayado, además, el impulso del Ejecutivo regional para que este centro sea realidad tras los "incumplimientos" del Estado respecto a los acuerdos abordados en la primera y segunda Interministerial.

"Se hizo una solicitud de voluntarios que quisiesen venir aquí (al Hospital de campaña), y al margen de los que ha puesto a disposición Euskadi --que ha ofrecido recursos sanitarios a El Hierro--, tanto de las distintas gerencias como incluso del propio Colegio de médicos, nos han mandado un listado con casi una treintena de profesionales que, de manera solidaria, han mostrado su disposición a colaborar".

"Estamos encantados, agradecidos, y esperamos que esto sea el menor tiempo posible, pero sí somos conscientes que, al final, Canarias está donde está, la ruta está donde está, que la diferencia de riqueza entre África y Europa es brutal y la situación política es compleja, tanto en Senegal como en Gambia, por lo que esta situación va a continuar", ha argumentado el jefe del Ejecutivo canario, que ha defendido "infraestructuras dignas" para El Hierro.

Respecto a las necesidades vigentes en la isla, en particular en la habitual zona de llegadas de migrantes, el muelle de La Restinga, el presidente canario ha urgido a que el Cabildo insular habilite el espacio disponible junto a la Cofradía para poder despejar los recursos prefrabricados y recuperar el muelle, una de las principales demandas de los vecinos. "Necesitamos también que la asistencia sanitaria continúe en el tiempo. En definitiva, lo que necesitamos son infraestructuras estables, personal y recursos sanitarios para poder gestionar esto", ha señalado Clavijo.

En paralelo, el presidente canario ha destacado cómo las derivaciones de migrantes tanto a otras islas como a la Península están "funcionando", al tiempo que también lo estaría haciendo el reparto de menores migrantes, "una batalla que costó mucho modificar". En ese sentido, Clavijo ha insistido en el despliegue del Frontex en la costa africana, una acción que se desarrolle en paralelo con una política de cooperación y desarrollo con África.