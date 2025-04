Clavijo espera que las primeras derivaciones de menores migrantes comiencen entre quince días y un mes

ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha esperado que las primeras derivaciones de 4.000 de los 5.635 menores migrantes no acompañados que tutela la CCAA en solitario en la actualidad puedan comenzar entre quince días y un mes.

Así lo ha dicho en unas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, en las que agregó que la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar este lunes será "detonante".

"Es el primer paso para que se empiece a desarrollar y aplicar el decreto ley que fue convalidado", dijo el máximo dirigente canario, que lamentó que haya comunidades autónomas del PP que todavía no haya dado los datos de los recursos de los que disponen para acoger a estos jóvenes.

Explicó aquí que en la reunión de este lunes se podrá establecer la capacidad ordinaria de cada autonomía, además de la financiación y el cronograma, "no solo para los niños que están en las islas y que tienen que salir, sino para los que siguen llegando".

"Y creo que hoy comienza para ver si en un plazo de 15 días o un mes, podemos empezar ya a hacer las primeras derivaciones", aseveró el presidente.

Por este motivo, Clavijo apeló a las CCAA que no están colaborando a que piensen que se está hablando del interés superior del menor. "Esto no es política --dijo--, esto son los derechos de la infancia y, desde luego, no creo que ningún partido político, a priori, no quiera respetar los derechos de la infancia porque sería muy duro digerir eso".