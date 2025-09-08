Clavijo espera tener ultimado el 'decreto canario' antes de fin de año y llama a un 'frente común' ante las Cortes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este lunes que su Ejecutivo trabaja "sin prisa pero sin pausa" para tener ultimado el llamado 'decreto canario' antes de final de año y que se pueda tramitar en el Congreso.

En declaraciones a los periodistas con motivo de los actos conmemorativos de la Virgen del Pino ha apelado, tal y como se hizo con el decreto de menores migrantes, a cerrar un "posicionamiento unánime" de agentes sociales, patronales, sindicatos, tercer sector y las propias fuerzas políticas de las islas para darle más respaldo a la propuesta.

"Nos permite tener mucha más fuerza a la hora de poder reivindicar en Madrid que se haga justicia con los asuntos canarios, que no estamos pidiendo ni más ni menos, sino lo que nos corresponde, y ese es el trabajo que vamos a hacer", ha señalado.

Clavijo ha comentado que el objetivo del decreto es "blindar" los derechos de los canarios con un texto que de "consistencia" a las demandas del archipiélago, entre ellas el 60% de descuento del IRPF para residentes en La Palma, los 100 millones anuales para la reconstrucción de la isla, prorrogar el convenio de carreteras o asegurar planes de infraestructuras educativas y empleo, entre otras propuestas.

Ha reconocido que "la legislatura avanza y hay asuntos que no se desbloquean" debido a la ausencia de presupuestos o la "fragilidad" de la mayoría que tiene el Gobierno en el Congreso, y en la medida en tanto PSOE como PP suscribieron la 'agenda canaria', entiende que "no tendría por qué haber ningún tipo de problema".