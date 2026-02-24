Clavijo insiste en que es "razonable" que Canarias participe en la gestión de sus aeropuertos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido este martes en que es "razonable" que tanto las instituciones tanto locales como la autonómica de las islas participen en la gestión de sus aeropuertos de igual modo que ya lo hacen en los puertos.

"Y es hacia donde queremos explorar desde el Gobierno de Canarias", ha dicho en respuesta a dos preguntas parlamentarias del diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), sobre las previsiones estatutarias en relación con los aeropuertos y la conectividad aérea; y del diputado de CC, David Jesús Toledo, sobre las últimas decisiones de Aena y su afección al archipiélago.

Clavijo recordó que la finalidad es que al estar presentes en la toma de decisiones, los canarios no se despierten con decisiones "unilaterales" como la subida de las tasas de Aena que, dijo citando las palabras del diputado de AHI en una intervención previa, parece que ve a Canarias "como una vaca a la que tiene que ordeñar para sacar esos beneficios y llevarlas a otras partes del territorio".

Además, apuntó que parece que algunos políticos canarios se olvidan de la "realidad canaria" cuando van a Madrid y que hay que recordarles que medidas como el 75% de descuento para viajar a la Península es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía para garantizar la movilidad de los residentes en las islas.

El presidente criticó que haya comunidades autónomas de primera y se segunda "en función de la aritmética parlamentaria" y que no se está teniendo en cuenta ni la condición de región ultraperiférica ni la de segunda o triple insularidad que sufren algunos de los ciudadanos de las islas menos pobladas.

Por ello, ha visto necesario desarrollar el Estatuto de Autonomía en general y, en concreto, en lo que se refiere a la gestión de los aeropuertos porque no sólo es la movilidad de los isleños, sino también que se trata de una infraestructura estratégica y básica para el primer sector económico del archipiélago, que es el turismo.

"Y ese tipo de decisiones unilaterales que buscan o bien rentabilizar los beneficios de la parte privada de Aena o de los recursos económicos para suplementar el déficit de otros aeropuertos, desde luego no van en beneficio de los canarios", observó Clavijo.

COGOBERNANZA COMO EN LAS AUTORIDADES PORTUARIAS

Por eso, el presidente ha abogado una figura similar de cogobernanza a la de las autoridades portuarias, donde la CCAA, los Gobiernos insulares y los municipios pueden debatir y analizar sobre, por ejemplo, la estrategia de tarifas y, al mismo tiempo, dejar un cierto margen para poder mejorar la competitividad.

"Creo que es razonable --insistió--. Ese sistema de cogobernanza ha funcionado a la perfección y, obviamente, arrojaría mucho más luz y transparencia evitando algunas más que razonables sospechas sobre ese doble vara de medir para los canarios y para otras CCAA".

En este punto, criticó que parece que Canarias tiene que estar esperando siempre las "sobras" o las "migajas" de lo que dejan otros para poder reivindicar su propio autogobierno y reivindicar tener capacidad de decisión en infraestructuras "tan estratégicas" como los aeropuertos.

ACOSTA: "VEN A LOS AEROPUERTOS COMO LA VACA QUE ORDEÑAR"

Al respecto, el diputado Raúl Acosta ha destacado la "extraña relación" de Aena con Canarias que el Gobierno de España "permite", entendiendo que "solo miran para Canarias viendo a los aeropuertos de las islas como la vaca que ordeñar". "Y más allá de eso no se quiere hablar", incidió.

"Lamentablemente la aritmética política tiene que ver poco, al parecer, con la aritmética geográfica, y tener un ministro de Política Territorial canario no está teniendo trascendencia alguna para el cumplimiento de las previsiones estatutarias", dijo.

CC: "EL TRATO QUE RECIBE CANARIAS ES COLONIAL"

Desde CC, David Jesús Toledo ha hecho especial hincapié en que el trato que recibe Canarias por parte del Estado "es colonial". "El trato que recibimos es el de un Estado que le hace oposición a Canarias", resaltó.

"¿Hasta cuándo tiene que aguantar Canarias los desplantes del PSOE?, ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar las promesas incumplidas y el ninguneo?, ¿Hasta cuándo esos relatos tramposos?", cuestionó el nacionalista.

En cuanto al comportamiento del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comentó que no acepta que ya no es presidente de la CCAA porque "es muy valiente con los canarios pero muy cobarde con los vascos o con los catalanes".

"Lo vemos en materia migratoria, lo vemos en materia del 'Decreto Canarias', con la quita a la deuda, con la financiación autonómica y ahora también lo vemos con el desarrollo del Estatuto y en las competencias en aeropuertos", lamentó.