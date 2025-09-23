Clavijo insta a dar la "batalla" contra el adoctrinamiento de jóvenes en "valores democráticos"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado este martes a "librar la batalla" en la "guerra cognitiva" que se ha abierto para tratar de "aleccionar a la gente joven en valores poco democráticos".

En respuesta a una pregunta de ASG sobre la formación Dual en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha reivindicado el "pensamiento crítico" que se aborda en la educación superior y en ese sentido, ha tildado de "histórico" que se haya creado el Grado Dual de Ingeniería Geométrica.

El presidente ha asumido que uno de los "principales problemas" de la formación en las islas es "conectar la producción de conocimiento con las demandas del mercado laboral" y si una parte se da en el centro de trabajo, se fideliza y se evita que "el talento se fugue".

"Los conocimientos son muy importantes pero más es ver como se aplican en la estructura de las empresas", ha señalado, subrayando que Canarias debe inspirarse en el modelo de FP de Euskadi, con "amplia experiencia" y grados de inserción laboral superiores al 85%.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha comentado que hay "una brecha que separa la formación y las necesidades del tejido productivo", algo que se puede "minimizar" con la formación dual, tanto en los CIFP como en las universidades.

Ha resaltado que la educación dual "es un modelo que combina formación con la experiencia profesional remunerada, es extraordinario", pues es un modelo que retiene talento y va en el camino de la diversificación del tejido productivo.