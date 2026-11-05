Clavijo llama a las RUP a mantener una "posición común" para blindar sus fondos en el nuevo presupuesto europeo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este jueves en Guadalupe la necesidad de que las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea mantengan una posición común y refuercen su capacidad de negociación ante la reforma del presupuesto comunitario para el período 2028-2034.

Durante la sesión interna de la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), Clavijo ha situado como "prioridad" la protección de los fondos y programas específicos que Europa reconoce a estos territorios, así como la exigencia de que la nueva Estrategia Europea para las RUP se traduzca en compromisos financieros y legislativos concretos, según ha trasladado el Ejecutivo regional en una nota.

Asimismo, el presidente canario ha advertido de la necesidad que los tres Estados miembros de las 9 RUP, Francia, España y Portugal, "se impliquen realmente" en la defensa de los intereses de las regiones ultraperiféricas, "algo que hasta ahora no ha ocurrido".

Para Clavijo, "el rumbo del presupuesto europeo solo lograremos cambiarlo desde el Consejo europeo y para eso necesitamos la implicación de los jefes de Estado y presidentes de nuestros tres Estados".

La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual, recuerdan, introduce una profunda transformación del sistema de financiación comunitaria, con la integración de buena parte de los actuales programas de cohesión, agricultura y pesca en planes nacionales y regionales de carácter más amplio.

RECONOCIMIENTO DE LAS RUP

Este nuevo modelo ha generado preocupación entre las regiones ultraperiféricas por el riesgo de que los recursos que actualmente tienen una identificación específica queden diluidos en instrumentos generales y sometidos a decisiones de distribución adoptadas por los Estados miembros.

Ante este escenario, Clavijo planteó la necesidad de preservar el conjunto de medidas y disposiciones que conforman el denominado acervo RUP, amparado por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y de garantizar que el nuevo presupuesto reconozca las características permanentes de estos territorios.

El presidente ha advertido, además, que si el nuevo presupuesto no recoge las reivindicaciones RUP se augura "un futuro muy negro para las regiones ultraperiféricas".

Clavijo ha insistido en que el próximo presupuesto debe garantizar una financiación "suficiente, diferenciada y protegida para todas las RUP, con capítulos propios y obligatorios" para cada región en los futuros planes nacionales y regionales, evitando que las asignaciones destinadas a estos territorios dependan exclusivamente de otras prioridades presupuestarias.

EL POSEI COMO INSTRUMENTO AUTÓNOMO

La principal reivindicación de Canarias es el mantenimiento del POSEI como un instrumento autónomo, con normativa propia y financiación suficiente.

El programa constituye una de las principales herramientas de apoyo a las producciones agrarias del archipiélago, al contribuir a compensar los sobrecostes que soporta el sector primario y favorecer el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera.

El Ejecutivo canario también considera "irrenunciable" preservar las asignaciones adicionales de cohesión, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), así como las compensaciones específicas para la pesca y la acuicultura, actualmente integradas en el FEMPA.

A estas demandas se suma la necesidad de garantizar que las administraciones regionales mantengan una participación efectiva en el diseño, la gestión y el seguimiento de las inversiones europeas. Para Canarias, la simplificación administrativa y financiera que plantea la Comisión "no puede conducir a una centralización de las decisiones ni a una pérdida de capacidad de los territorios para determinar las inversiones que necesitan".

En este sentido, Clavijo ha recordado la importancia de que el Consejo "luche y haga suyas" las garantías específicas para las RUP durante las próximas fases de la negociación, incluidas las correspondientes a los reglamentos que desarrollarán los futuros programas financieros. "Solo con la implicación real del Consejo lo lograremos y para eso necesitamos la implicación real de los tres estados miembros", ha añadido.

ESTRATEGIA RUP

La nueva Estrategia Europea para las RUP, presentada por la Comisión el pasado 10 de septiembre, constituye otro de los asuntos centrales de la Conferencia.

El Gobierno de Canarias valora positivamente el cambio de enfoque que introduce el documento, al reconocer que las regiones ultraperiféricas no son únicamente territorios condicionados por limitaciones estructurales, sino también activos estratégicos para la Unión Europea.

En el caso del archipiélago, este reconocimiento abre posibilidades para consolidar su papel como plataforma europea en el Atlántico, reforzar la cooperación con África Occidental y desarrollar nuevas oportunidades en ámbitos como la economía azul, las energías renovables, la investigación, la actividad logística y la seguridad marítima.

Sin embargo, el presidente ha reclamado que este reconocimiento político se acompañe de una hoja de ruta con medidas identificables, un calendario de ejecución y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar los avances.

El Gobierno de Canarias defiende que el artículo 349 debe aplicarse desde el momento en que se diseñan las normas y políticas comunitarias, y no únicamente cuando su aplicación ya ha generado consecuencias negativas en las regiones ultraperiféricas.

PRIORIDADES DE LAS REGIONES

La sesión interna también habría permitido abordar otras prioridades compartidas por las RUP, como la conectividad aérea y marítima, el coste de la vida, las oportunidades para los jóvenes y el acceso a los nuevos instrumentos europeos de competitividad e innovación.

En materia de transporte, el Gobierno de Canarias ha defendido prolongar hasta 2040 las excepciones previstas en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) para determinadas conexiones aéreas y marítimas, así como introducir medidas que eviten el desvío de tráfico portuario hacia países terceros como consecuencia de diferencias regulatorias.

En materia migratoria, el presidente defendió que las regiones que constituyen fronteras exteriores de la Unión Europea dispongan de mecanismos de solidaridad, apoyo operativo y financiación suficiente, especialmente para afrontar las responsabilidades derivadas de la acogida y protección de los menores migrantes no acompañados.

Tras la sesión interna, el presidente mantendrá durante la tarde una reunión bilateral con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, en la que trasladará las principales reivindicaciones de Canarias sobre el presupuesto comunitario, las adaptaciones normativas, la vivienda y la migración.

Clavijo participará también en un encuentro de los presidentes de las RUP con representantes de España, Francia y Portugal, a quienes solicitará que estas demandas formen parte de la posición que defiendan los tres Estados durante las negociaciones europeas. La jornada se completará con una reunión entre Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde, orientada a reforzar la cooperación entre los archipiélagos atlánticos.