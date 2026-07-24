Clavijo pide a Sánchez que impulse una cumbre de las RUP para blindar a la ultraperiferia ante la UE

Archivo - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (d), y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (i), durante una reunión, en el Cabildo de Lanzarote, a 18 de agosto de 2025, en Lanzarote, Canarias (España). La reunión ha tenido l - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que impulse la celebración de una cumbre entre los presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y los máximos responsables de España, Francia y Portugal coincidiendo con el próximo Consejo Europeo, previsto para el 15 de octubre en Bruselas.

Clavijo plantea así concretar el frente común en defensa de la ultraperiferia que ya cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado y elevarlo al máximo nivel político en un momento clave para la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

Pedro Sánchez ya trasladó al presidente canario su disposición a participar en una cumbre junto al presidente de Francia, el primer ministro de Portugal y los presidentes de las nueve RUP, recoge una nota del Ejecutivo.

Ante el avance de las negociaciones europeas, Clavijo incide en aprovechar la celebración del Consejo Europeo de octubre para materializar ese encuentro y reforzar una posición conjunta ante las instituciones comunitarias.

En una nueva carta remitida al jefe del Ejecutivo estatal, el presidente de Canarias solicita su implicación en la organización de la reunión y que movilice el apoyo de los Gobiernos de Francia y Portugal ante una cuestión que considera "esencial para el futuro de Canarias y del conjunto de regiones ultraperiféricas de la UE".

La celebración de esta cumbre forma parte de la estrategia defendida por el Gobierno de Canarias y respaldada prácticamente por unanimidad por el Parlamento autonómico el pasado 23 de enero para preservar el estatus diferenciado de las RUP y sus fondos específicos ante la configuración del nuevo presupuesto europeo.

En su misiva, Clavijo advierte de que el encaje de las regiones ultraperiféricas continúa siendo insuficiente en el acuerdo general parcial adoptado por el Consejo y subraya que la negociación ha entrado en una fase decisiva, al máximo nivel político, en la que Canarias considera fundamental sumar la capacidad de influencia de los tres Estados con territorios ultraperiféricos.

El objetivo es que las nueve RUP y España, Francia y Portugal aúnen su voz para garantizar las asignaciones financieras específicas que forman parte del acervo europeo de la ultraperiferia y evitar cualquier retroceso en el tratamiento diferenciado que reconoce sus desventajas estructurales y permanentes, señala el Gobierno canario.

BLINDAR EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS RUP

La posición defendida por Canarias parte de la preocupación por el encaje de las regiones ultraperiféricas en la futura arquitectura presupuestaria europea y, especialmente, por el riesgo de que recursos que hasta ahora han tenido un tratamiento específico queden diluidos en instrumentos de financiación gestionados a través de los Estados.

El Gobierno autonómico sostiene que este cambio podría debilitar las garantías asociadas al estatus RUP y afectar a instrumentos esenciales para Canarias, especialmente los vinculados al sector primario, la pesca y la cohesión económica y social, así como a las dotaciones adicionales y adaptaciones específicas que permiten compensar los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial.

La estrategia del Gobierno presidido por Fernando Clavijo y respaldada por el Parlamento de Canarias defiende, entre otras cuestiones, preservar y reforzar el POSEI, las compensaciones específicas para la pesca y las dotaciones adicionales del FEDER y del Fondo Social Europeo, además de mantener las adaptaciones normativas y financieras necesarias para atender las singularidades de las regiones ultraperiféricas.

Canarias reclama que el próximo Marco Financiero Plurianual respete plenamente el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las condiciones estructurales específicas de estos territorios y ampara la adopción de medidas diferenciadas para compensarlas.

UN FRENTE COMÚN AL MÁXIMO NIVEL POLÍTICO

La nueva petición de Clavijo da continuidad a la estrategia impulsada por Canarias para sumar a España, Francia y Portugal a la defensa activa de las RUP en la negociación del próximo presupuesto comunitario.

Pedro Sánchez ya había trasladado por carta al presidente canario el respaldo del Gobierno de España a esta posición y su disposición a participar en una cumbre junto a los máximos responsables de Francia y Portugal y los presidentes de las nueve regiones ultraperiféricas, remarca el Ejecutivo.

Así, apunta que Sánchez confirmó su compromiso con la defensa de una financiación y una visibilidad suficientes para la agricultura, la pesca y la cohesión territorial de las RUP dentro del próximo marco europeo.

Ante el avance de las negociaciones, Canarias considera necesario materializar ahora ese compromiso y elevar la defensa de la ultraperiferia al nivel político en el que se adoptarán las decisiones determinantes sobre el futuro presupuesto de la Unión.

Por este motivo, Clavijo propone hacer coincidir la cumbre con el Consejo Europeo del próximo 15 de octubre, aprovechando la presencia en Bruselas de los máximos responsables políticos de los tres Estados con regiones ultraperiféricas.

El Gobierno de Canarias considera que una posición coordinada de España, Francia y Portugal, junto a las nueve RUP, reforzaría la capacidad de defender ante las instituciones europeas un tratamiento acorde con las singularidades de estos territorios y evitar retrocesos en derechos, instrumentos y recursos consolidados durante décadas de integración europea.

Para Canarias, la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual no afecta únicamente al volumen de recursos que recibirán las regiones ultraperiféricas, sino al propio modelo de reconocimiento de sus singularidades dentro de la Unión Europea y a la capacidad de mantener políticas específicas que garanticen su cohesión económica, social y territorial.