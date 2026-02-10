Clavijo se pregunta si el Gobierno ha roto con CC y la 'agenda canaria' e insta a negociar el 'Decreto Canarias'

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha preguntado este martes si el Gobierno central y el PSOE han decidido "romper" con CC e incumplir la 'agenda canaria' ante las críticas de los socialistas canarios.

"Quiero saber si da por incumplida la 'agenda canaria'", ha espetado al portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, a quien ha negado la propuesta de aprobar un decreto autonómico porque sus medidas ya están superadas por el propio presupuesto de la comunidad autónoma, que ronda los 12.500 millones.

Clavijo ha aprovechado la sesión de control para volver a pedir a los grupos parlamentarios que se sumen a la elaboración del 'Decreto Canarias' para afrontar desde la "unidad" la negociación con el Ministerio de Hacienda, que va a arrancar la próxima semana con la solicitud de reunión a la ministra, María Jesús Montero.

El presidente ha dicho también que esta tarde se reúne con el Consejo Asesor para recabar sus aportaciones y remitirá la propuesta de decreto al Parlamento, en forma de comunicación, para que se debate en el Pleno de final de mes. "Reflexionemos todos y al menos permitámonos hablar", ha agregado.

Ha comentado que el 'Decreto Canarias' da cumplimiento a "compromisos firmados" con el Gobierno central, tanto a través de la 'agenda canaria' como del Estatuto o los PGE de 2023, y cuenta ya con casi 140 votos dado el apoyo del Grupo Popular.

En esa línea ha señalado que "si sale al menos con el 30%" Canarias ya va a "estar mejor", al tiempo que se ha preguntado "quién puede estar en contra" de la OSP entre El Hierro y La Palma, una fiscalidad diferenciada para las 'islas verdes' o que se puedan complementar las pensiones no contributivas.

"La historia dirá si hemos estado a la altura, si nos equivocamos o hacemos dejación pero las consecuencias las va a pagar el pueblo canario", ha destacado.

Franquis (PSOE) ha dicho que la aprobación del texto del 'Decreto Canarias' es un acto de "populismo o mala fe" dado que implica una renuncia al "autogobierno", subrayando que el debate que ha abierto el Ejecutivo regional "es falso".

El portavoz socialista no entiende "por qué rechaza" la propuesta de un decreto exclusivamente autonómico cuando en Canarias hace falta un "plan urgente" dado que el Gobierno "es el más caro y el que peor ejecuta", con más de 2.800 millones el pasado ejercicio.

"No se le cae la cara de vergüenza al decir que va a defender a los vulnerables cuando lo único que han hecho es el decreto para bajar los impuestos a los más ricos y de forma urgente", ha cuestionado al presidente.

PLEGARSE AL GOBIERNO CENTRAL

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha afeado a los socialistas canarios que parece más importante "plegarse a la hoja de ruta" del PSOE con Cataluña y País Vasco que "bregarse" en defensa de los intereses de las islas.

Ha indicado que las medidas incluidas en el 'Decreto Canarias' son "necesarias, oportunas y asumibles" pero "falta voluntad política", poniendo como ejemplo que el PSOE herreño estaba a favor y ahora ha cambiado de posición. "Negocien y no se levanten de la mesa", ha explicado.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha apuntado que las 'islas verdes' requieren "cohesión territorial" y ahora mismo, sin la OSP que abriría la ruta directa entre La Palma y La Gomera, se tardan cuatro horas en llegar de una isla a otra.

Por ello, ha pedido que el Estado, especialmente si sale adelante el 'Decreto Canarias', defienda la propuesta ante la UE para que las OSP "sean posibles" porque suponen "cohesión" y "desarrollo económico equilibrado".