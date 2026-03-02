Clavijo reclama a Sánchez impulsar una reunión con Francia y Portugal para defender los intereses de las RUP

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado mediante una carta al presidente de España, Pedro Sánchez, que impulse una reunión con Francia y Portugal para defender los intereses de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el contexto de la celebración los días 19 y 20 de marzo de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias de este lunes, su portavoz, Alfonso Cabello, ha hecho especial hincapié en que el objetivo es defender el anclaje de estas regiones dentro de la Unión Europea (UE).

Aquí, recordó que el pasado 11 de febrero, Sánchez remitió una carta a Clavijo en la que garantizaba la realización de un encuentro de esta naturaleza. "Pero no hemos vuelto a tener noticias al respecto", dijo.

Por ello, el presidente canario ha enviado un nuevo documento a la Presidencia del Gobierno de España reclamando más información sobre "esta vital reunión" para todas las regiones ultraperiféricas y sus tres estados.

La finalidad es poder anclar la idea de que "no podemos dar un paso atrás en la defensa del dinero para Canarias y para las RUP en el marco de la UE". "Y esto --aseveró-- tiene que ser una línea roja para cualquiera de los tres estados miembros".

De igual modo, el presidente canario ha enviado otra carta al presidente de la región francesa de Guadalupe, para que en su condición de presidente actual de la RUP, insista en la importancia de defender el anclaje de estas regiones.

"Francia y Portugal tienen que sumarse a dar esta batalla para poder vetar cualquier cambio que se quiera introducir en los instrumentos financieros para las RUP. Nos jugamos aquello que nos ha permitido avanzar a lo largo de los últimos años y también nuestro anclaje dentro del contexto de la UE", declaró el portavoz.

Cabello resaltó que una supresión de estos instrumentos podría suponer 'de facto' una "expulsión" de Canarias y de las RUP del contexto de la Unión Europea llevando a centralizar muchos de los instrumentos financieros, "aquellos que nos dan una capacidad singular para poder luchar contra nuestros límites físicos como región ultraperiférica".