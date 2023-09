Clavijo recuerda que lo importante es que hay migrantes que mueren en el mar porque el Gobierno "no hace nada"

Dice a Torres que quien pague el entierro es un debate secundario

Lamenta que el socialista no defendiese a Canarias de la inmigración cuando era presidente



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado que lo importante es que hay migrantes, entre ellos niños, que mueren en el mar intentando llegar a las costas isleñas de manera irregular porque el Gobierno de España "no hace nada", recordando al secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, de quien criticó que no defendiese al archipiélago de la inmigración cuando era presidente, que quien pague el entierro es un debate secundario.

Así lo dijo este lunes en declaraciones a los medios de comunicación al ser cuestionado por la negativa de la primera edil a pagar los entierros de los migrantes fallecidos en el mar por considerar que debe hacerlo el Estado.

"Una vez más, el Gobierno de España deja solo a Canarias y a los ayuntamientos. Al igual que tuvo que hacer [la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno] poniendo a los inmigrantes en unas guaguas y ponerlos en la puerta de la Delegación del Gobierno para que se tomase conciencia del drama humanitario que se estaba viviendo en el Muelle de Arguineguín, pues yo creo que es una llamada de atención para que ocurra algo", observó.

Aquí, Clavijo apuntó que los recursos económicos para la atención a los inmigrantes "no vienen", ni para la atención a los menores migrantes no acompañados, que toda esa "solidaridad" que iban a desplegar todas la CCAA acogiendo a parte de estos menores "no está, ha desaparecido".

Cuestionado sobre las palabras del secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, que le pidió que se pronunciara sobre las palabra de Onalia Bueno, el presidente observó que le hubiera gustado que el socialista, su antecesor en el cargo, "hubiese dicho algo con el drama en Arguineguín, donde se vulneraron todos los derechos humanos de los inmigrantes". "Me hubiese gustado --aseveró-- que cuando era presidente hubiera defendido a Canarias de la inmigración".

"Lo que ha dicho la alcaldesa es que no va a costear, no que no vaya a enterrar", dijo Clavijo, que añadió que lo importante es que "hay gente que se muere porque el Gobierno de España y Europa no hacen nada" y que llegan niños muertos en cayucos porque España y Europa "no hacen nada".

Por ello, entendió que quien paga o no paga el entierro es "secundario" porque parece que el problema es quien paga, y no que se mueran los migrantes en el mar.

"Y hoy estamos hablando de eso porque ella ha tenido esas declaraciones y Torres sale a pedirme que me posiciones cuando ha estado escondido de manera cobarde con el Gobierno de España durante años. No me parece ni digno ni decente", concluyó.