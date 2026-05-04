Clavijo regresa esta semana a Bruselas para reclamar ayudas específicas por la crisis energética en Canarias

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones tras la reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Sede del Ministerio de Hacienda, a 23 de octubre de 2024, en Madrid (España). El e - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, regresará estos martes, 5 de mayo, y miércoles, día 6, a Bruselas para reclamar a la Comisión Europea ayudas específicas ante la crisis energética en el archipiélago por el incremento de los costes de los combustibles como consecuencia de la guerra de Irán.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que el objetivo del viaje es explicar la "especial incidencia" que está teniendo esta crisis en un territorio ultraperiférico como son las islas.

De esta manera, explicó que en la agenda de trabajo se incluyen reuniones este martes con el Comisario Europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas; y otra el miércoles con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

"En ambas reuniones --continuó-- el presidente tratará con las primeras autoridades europeas en materia energética y de conectividad, las preocupaciones por la especial incidencia que está teniendo en el archipiélago el incremento de costes de los combustibles producido como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio".

Clavijo incidirá en que, como territorio ultraperiférico, Canarias cuenta con un sistema energético aislado y aún muy dependiente del petróleo, además de que el 90% de los suministros llegan por vía marítima y el transporte aéreo es vital para la conectividad.

Para hacer frente a esta realidad y al amparo del artículo 349 del Tratado de la UE, debatirá con Tzitzikostas y Ribera la posibilidad de activar acciones concretas en beneficio de todas las RUP para proteger a sus ciudadanos del incremento de precios.

QUE BRUSELAS TENGA PRESENTE A CANARIAS

Cabello incidió en que el objetivo es que Bruselas tenga presente a Canarias a la hora de adoptar medidas, porque "es evidente la crisis energética golpea con mayor intensidad a territorios alejados y dependientes del exterior como es el caso del archipiélago y de todas las regiones ultraperiféricas".

De cara a lograrlo, este nuevo viaje del titular del Gobierno canario a Bruselas se produce en un momento clave en que la UE debate cómo afrontar los efectos del conflicto bélico en Oriente Medi.

De hecho, justo el pasado miércoles y a propuesta de la vicepresidenta Ribera, la Comisión Europea puso sobre la mesa una batería de medidas urgentes ante la crisis energética producida por el cierre del estrecho de Ormuz.

Este plan, denominado AccelerateEU, recoge una batería de acciones de emergencia destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, proteger a hogares e industrias y acelerar la transición hacia energías limpias. La iniciativa europea propone rebajas fiscales en la electricidad, bonos energéticos y la posibilidad de prohibir temporalmente los cortes de suministro.

QUE SE ADAPTEN A LA REALIDAD INSULAR

Además, el presidente de Canarias aprovechará las reuniones con la vicepresidenta y el comisario europeo para reclamar que estas herramientas se adapten a su realidad insular y ultraperiférica, y que el plan AccelerateEU incorpore esa perspectiva en cumplimiento del artículo 349 del Tratado que garantiza un tratamiento específico para las RUP.

Por otro lado Clavijo pondrá sobre la mesa de los representantes de la Comisión Europea otros dos asuntos prioritarios para el archipiélago que el Gobierno autonómico lleva meses trabajando, pero que "cobran ahora una mayor importancia debido a la crisis energética generada por la guerra de Irán", según destacó el portavoz.

BALANCE DE RESULTADOS DEL 'EU ETS'

En primer lugar, el presidente aprovechará las reuniones con la vicepresidenta y el comisario europeo para obtener información de primera mano sobre el balance que está elaborando Bruselas sobre los resultados del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS) en sus dos primeros años de vida.

El equipo de Ursula Von der Leyen evaluará en los próximos meses las medidas que entraron en vigor el 1 de enero de 2024 para luchar contra el cambio climático obligando a las aerolíneas y compañías marítimas a pagar por sus emisiones de CO2.

Desde la puesta en marcha de los ETS, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla quedaron exentas del pago por sus conexiones aéreas y marítimas con la península y entre las islas. Clavijo quiere obtener de Ribera y Tzitzikostas, responsables de este expediente, garantías de que esta excepción se mantendrá más allá de 2030.

Cabello recordó que se trata de una medida "vital" para la conectividad del archipiélago y subrayó que las islas dependen totalmente del transporte aéreo y marítimo.

El representante del Gobierno subrayó asimismo que la exención del ETS cobra más relevancia cuando la falta de combustible por la guerra amenaza la operatividad de las compañías y podría provocar un aumento de precios en los billetes.

FONDOS PARA ENERGÍAS LIMPIAS

Finalmente, otro asunto fundamental que el presidente analizará con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea es la necesidad de que se amplíe el plazo para ejecutar los Fondos Next Generation para que Canarias pueda cumplir su Plan de Energías Sostenibles.

Esta petición fue elevada por el Ejecutivo canario al Gobierno de España hace meses y, el pasado 24 de abril, la hizo suya Pedro Sánchez al defenderla junto a Italia durante el Consejo Europeo informal celebrado en Chipre.

El Ejecutivo autonómico considera que existen argumentos muy sólidos para prorrogar más allá del próximo mes de junio -el 30 de agosto para los Estados miembros- la justificación de las ayudas europeas destinadas a energías limpias, sobre todo cuando el conflicto bélico de Oriente Medio aconseja reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles.

Así lo defenderá el presidente Clavijo ante Ribera tras exponer que, de aplicarse el plazo actual y negarse la prórroga, está en riesgo la ejecución de proyectos millonarios vitales para avanzar en la descarbonización del archipiélago.

Para evitarlo, el Gobierno de Canarias trabaja también con el Estado en vías alternativas que permitan el desarrollo de los proyectos, aunque requieren asimismo la aceptación por parte Bruselas.