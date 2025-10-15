Clavijo reivindica la alianza Canarias-Euskadi por la "política útil" y ajena al "ruido" nacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a defender este miércoles la alianza entre el archipiélago y Euskadi porque se basa en la "política útil" ajena al "ruido" y la "crispación" que se practica en España.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Parlamento se ha mostrado "esperanzado" con el protocolo de colaboración suscrito entre ambos gobiernos y que tendrá diversas aplicaciones, caso de la economía azul o la astrofísica.

En esa línea ha adelantado que una delegación canaria viajará a primeros de 2026 a Euskadi para conocer el ordenador cuántico mas avanzado de Europa y antes de que acabe este año habrá una misión, junto a las universidades canarias, para conocer en profundidad proyectos vinculados a la economía azul.

Igualmente ha defendido que Canarias aportará a esta alianza su liderazgo en el turismo y los proyectos que realiza de formación en el África Occidental para desincentivar la emigración.

Ha dicho que hay que seguir "planificando el futuro" y no pensar solo en plazos electorales y ha puesto como ejemplo la inauguración hace unos días de dos telescopios gemelos en el Observatorio del Teide construidos por la iniciativa privada gracias a los incentivos del REF.

Asimismo, ha comentado que se tendrán en cuenta las "singularidades" de las islas más pequeñas para que no queden al margen del desarrollo futuro.

Raúl Acosta (AHI) ha valorado que el protocolo va a permitir a Canarias "colaborar con una región muy adelantada en innovación e investigación" y ha puesto sobre la mesa el "ejemplo" de El Hierro con la central hidroeólica Gorona del Viento, que combina desarrollo tecnológico con respeto al medio ambiente.

Por ello ha pedido "extender" la experiencia de la economía azul a todo el archipiélago ya que "no todas las islas tienen las mismas condiciones" y si se quiere "hablar de cohesión" en Canarias hay que garantizar que la innovación "no se concentre" solo en las islas capitalinas.