Clavijo resalta que no hay que lamentar daños personales en Canarias por 'Therese', que se espera que se aleje hoy

Carretera cortada a la altura del Barranco de Fataga durante el paso de la borrasca Therese, a 24 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). Agaete mantiene activo su dispositivo de emergencia y pide a la población extremar la precaución, evita - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado este miércoles que no hay que lamentar daños personales en Canarias por el paso de la borrasca 'Therese', cuyas predicciones "han sido difíciles" por "no" tener un comportamiento acorde a los modelos de simulación. De todos modos, matizó que se espera que durante el día se pueda ir alejando del archipiélago.

Clavijo ha señalado, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que la noche del martes empezó "muy complicada, sobre todo, en la isla de Tenerife", si bien con el avance de la madrugada de este miércoles indicó que "se pudieron ir resolviendo parte importante de las incidencias".

De esta forma, al estar la situación "más tranquila", matizó, que el Cabildo de Tenerife solicitó pasar otra vez a nivel 1 de la alerta y recuperar el control del Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA).

En cuanto a la isla de La Palma, afirmó que ha llovido "bastante, sigue lloviendo", si bien admitió que la orografía "ayuda a que el agua se drene".

Ante ello, Clavijo puntualizó que aunque "hay muchas incidencias", entre las que citó bombas de agua para achicar, vehículos atrapados como una guagua en Puerto de la Cruz (Tenerife) o tres edificios desalojados en Tacoronte (Tenerife), lo "más importante es que no hay que lamentar daños personales".

Añadió que con la luz del día, y un "poquito de tregua" que de la borrasca, se podrá hacer, junto con los cabildos, el balance de inventario. De todas forma, el presidente canario quiso poner en valor, de "manera positivamente", cómo ha funcionado la coordinación, los servicios públicos, que se han tenido que desplegar principalmente en Gran Canaria y Tenerife.

Allí, resaltó que efectivos de bomberos, medio ambiente, Protección Civil, junto con Guardia Civil, Policía Canaria y policías locales, han permitido que se atendiera "de manera adecuada todas" las incidencias que han ido entrando en el 112 y que ahora habrá que ver "cómo se va disipando".

Finalmente, en lo que se refiere a la predicción de la borrasca, Clavijo apuntilló que "han sido difíciles" porque la misma "no se ha comportado acorde a los modelos de simulación". Ahora, agregó, se espera que durante este miércoles "se pueda ir alejando" y "abandone lo que es la isla de La Palma", para poder "recuperar la normalidad y poder empezar a rehabilitar y a corregir los daños" sufridos.