Clavijo resalta en que los pacientes con alta que siguen ingresados bajan de casi un millar a 530

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado que los pacientes con alta que permanecen ingresados en los hospitales públicos han bajado durante la presente legislatura de casi un millar a ser unas 530 personas.

Así lo ha dicho este martes en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Vox, Nicasio Galván, sobre qué medidas se están llevando a cabo para solucionar el problema de los pacientes que permanecen ingresados en el hospital pese a haber recibido el alta.

"Eran casi 1.000 las personas que estaban ocupando camas hospitalarias al principio de esta legislatura. Ahora los datos son de unos 530. Se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la Consejería de Sanidad, junto con la de Bienestar Social, para poder ir ubicándolos en diferentes recursos", expuso.

Clavijo recordó que para solucionar este problema hay dos circunstancias que priman. Por un lado, gente que está a la espera la asignación de un recurso concertado, asunto sobre el que se ha trabajado para que empresas puedan homologarse y aumentar la oferta de plazas.

"El proceso de envejecimiento de la población va demasiado rápido para que las administraciones nos pongamos al día --comentó-- y ahí tenemos un déficit de camas importante", para añadir que se han hecho convenios con los cabildos que se firmarán próximamente.

Por otro lado, el presidente se refirió como otro de las circunstancias de esta cifra a aquellos pacientes con alta que, teniendo recursos o familiares, éstos "no hacen o no ejercen las competencias o la responsabilidad que tienen", apuntando que incluso se han tomado medidas legales en casos de abandono de estas personas.

VOX: LAS RAÍCES PARA DAR UNA SALIDA SOCIOSANITARIA

Desde Vox, Nicasio Galván vio con buenos ojos la actualización de los datos --al anunciar Clavijo que se pasó de 1.000 a 530-- y comentó que su formación tiene varias ideas para poder dar una salida sociosanitaria a estos pacientes.

Entre estas soluciones, puso como ejemplo el centro de inmigrantes de Las Raíces, que, dijo, tiene un presupuesto de 26 millones de euros para "arreglar esa pequeña ciudad" de unas 8.000 plazas.

"Hablamos de 26 millones de euros para 8.000 inmigrantes ilegales... ¿y cuánto dinero para esas personas que necesitan una salida sociosanitaria?", cuestionó el representante de Vox, que abogó por poder usar este centro para los pacientes con alta en lugar de para los inmigrantes.