Clavijo reúne este lunes a los portavoces parlamentarios para analizar la situación de los canarios en Venezuela

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, prevé reunirse este lunes con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara regional para analizar la situación de los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela tras la intervención militar realizada ayer sábado por los Estados Unidos en el país.

Así lo han informado este domingo fuentes del Ejecutivo regional a los medios, que detallan que el encuentro tendrá lugar a las 10.00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

El jefe del Ejecutivo canario mostró este sábado su "preocupación" ante la situación que desde la madrugada del sábado afectaba a Venezuela, advirtiendo que desde el Gobierno se mantenía el contacto con las entidades canarias en el país, así como con la la delegación del Gobierno regional en Caracas, para conocer lo que ocurría.

LA COMUNIDAD ISLEÑA

En paralelo, y ante lo que ocurría en Venezuela este sábado, el Gobierno de Canarias decidió emitir una serie de recomendaciones para las alrededor de 60.000 personas que conforman la comunidad de isleños en Venezuela, entre las que destacó evitar cualquier desplazamiento no esencial y permanecer en los hogares.

La información fue emitida desde la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, a través de un comunicado, y tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Caracas, Miranda y La Guaira.

De esta manera, se instó a los canarios a asegurarse de tener toda la documentación (pasaporte, visados, etc.) vigente y en lugar seguro, a mantener la calma y a evitar encender fuego por el peligro de que haya fugas de gas u otros riesgos de explosión tras un ataque.

El Ejecutivo regional inicidó ayer en que el plan de acción sigue activo para garantizar la atención sanitaria y alimentaria a los canarios en el exterior, pudiéndose contactar con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para reportar situaciones de vulnerabilidad específica.

También recordó que la protección consularen el extranjero es responsabilidad del Gobierno de España.

EMBAJADA ESPAÑOLA

Así, en caso de emergencia, la ciudadanía que lo necesite puede contactar con la Embajada española en Venezuela a través de la dirección electrónica cog.caracas@maec.es o del teléfono de emergencia consular 0424 209 02 64. En caso de llamar desde fuera de Venezuela el teléfono es el +58 424 2090264.

Finalmente, el Gobierno regional señaló que para consultas generales desde Venezuela se puede llamar al +34 922 700 012 (o al 012 si se encuentra en Canarias); que el WhatsApp de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela es 0412 15000891, de la delegada 0414 2471063 y de la secretaria 0424 2229538; y que existe un teléfono de emergencia e información que es 0212 267 11 55.