Clavijo, satisfecho de que la UE prorrogue hasta 2035 la exención RUP en los derechos de emisión

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene durante un pleno en el Parlamento de Canarias, a 13 de mayo de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Clavijo comparece a petición propia para informar sobre la gesti - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado este jueves la decisión de la Comisión Europea de prorrogar hasta 2035 la exención RUP en la aplicación de las tasas de emisión al transporte aéreo y marítimo con sus Estados.

El titular del Gobierno recordó que la continuidad de esta medida era "vital" para Canarias, porque su fin supondría el encarecimiento de la conectividad con el resto del territorio español.

En este sentido, Clavijo calificó de "buena positiva" que Bruselas haya atendido la demanda de las nueve regiones ultraperiféricas y sus tres Estados de dar continuidad a esta exención en el pago de derecho de emisión.

Recordó que el objetivo era que esta medida excepción para las RUP se aplicara sin fecha límite, objetivo que no se ha conseguido, pero "al menos se ha ampliado la medida hasta 2035 cuando hasta ahora solo estaba garantizada hasta 2030".

La valoración del titular del Gobierno canario se produce después de que la Comisión Europea haya publicado su propuesta de revisión de sus medidas para alcanzar la neutralidad climática.

En dicha propuesta, que ahora deberá pasar el filtro del Consejo de Ministros de Medioambiente y del Parlamento Europeo, se indica que "las emisiones de los operadores de aeronaves liberadas hasta el 31 de diciembre de 2035 procedentes de vuelos entre un aeródromo situado en una región ultraperiférica de un Estado miembro y un aeródromo situado en el mismo Estado miembro, incluido otro aeródromo situado en la misma región ultraperiférica o en otra región ultraperiférica del mismo Estado miembro, seguirán estando exentas".

También que "la excepción vigente para los buques de clase de hielo, para los viajes en los que participen regiones ultraperiféricas e islas pequeñas sin conexión terrestre fija y para determinados servicios de transporte de pasajeros prestados en virtud de obligaciones o contratos de servicio público se prorroga hasta 2035".

Como novedad a estas dos exenciones en el pago de ETS, se suma una para las incineradoras en las RUP, "las instalaciones de coincineración de residuos situadas en regiones ultraperiféricas pueden acogerse a excepciones", indica la propuesta elevada por el equipo de la presidenta Ursula Von der Leyen.

OFENSIVA EN BRUSELAS

La decisión de la Comisión Europea de prorrogar esta exención se produce tras la ofensiva liderada por el Gobierno de Canarias ante el Estado y los comisarios europeos en las fechas claves, justo cuando Bruselas ultimaba el informe sobre los resultados obtenidos por su estrategia de descarbonización.

Esta estrategia comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2024 con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en la UE en 2050, según lo previsto en el Pacto Verde Europeo.

El presidente Clavijo mantuvo en mayo una intensa agenda de trabajo de cara a defender los intereses de Canarias y las RUP.

Así, se reunió entonces con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera; el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas; y el equipo del gabinete del comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra.

El titular del Gobierno de Canarias defendió en todos estos encuentros que existían razones de peso para mantener la exención de los ETS para Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas más allá de 2030, dada su dependencia absoluta de la conectividad aérea y marítima.

"Si la UE aplica los ETS a nuestra conectividad se producirá un encarecimiento de los billetes, además de una subida de los precios de las mercancías, dado que el 90% del consumo se abastece por vía marítima", explicó en todas estas reuniones.

Sustentó esta petición en un informe ejecutivo que evalúa el fuerte impacto que tendría en la conectividad de Canarias la aplicación plena de los ETS, recoge una nota del Gobierno canario.

Según el estudio encargado por el Gobierno autonómico, el precio de cada billete entre las islas subiría entre 2 y 3 euros, mientras que el coste de cada vuelo a la Península experimentaría un alza de entre 15 y 20 euros.

Además, el presidente Clavijo remitió el 27 de mayo una carta al titular del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que urgía al Estado a que defender "de manera firme y contundente" la "necesidad imperiosa" de que se mantengan las exenciones para las RUP en la legislación climática de la Unión Europea.

Reclama en esta misiva a Sánchez que diera la batalla en Bruselas para que las conexiones aéreas y marítimas entre las islas y del archipiélago con la península continúen sin pagar derechos de emisión (ETS) más allá de 2030.