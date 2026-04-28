Clavijo solicita una Conferencia de Presidentes para coordinar medidas ante la guerra para el segundo semestre

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a pedir este martes la celebración de una Conferencia de Presidentes para tratar de coordinar medidas para el segundo semestre del año que permitan amortiguar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

En respuesta a preguntas de los grupo Popular y NC-bc en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha confesado que están "preocupados" y por ello ya, junto a Euskadi, había solicitado una Conferencia para abordar los efectos de la guerra de manera "conjunta y coordinada".

Ha recordado la "injusticia" con Canarias del primer decreto estatal que "se ha podido corregir medianamente" si bien ha advertido de que las consecuencias de la guerra, aunque finalizara mañana, se van a alargar "muchos meses".

Por ello cree que es "necesaria" una Conferencia para abordar estas medidas pero también para coordinar la regularización de migrantes, la posición de España ante el pacto migratorio o el nuevo marco financiero de la UE. "Son muchos asuntos que van a trascender esta legislatura, desde el ostracismo no se puede gobernar", ha comentado.

Ha comentado que el crudo ya se ha encarecido un 40%, lo que se deriva en los costes del transporte por lo que se ha optado por devolver el 99,9% del impuesto a los transportistas.

No obstante, ha apuntado que no se puede intervenir en un producto que viene de fuera y aunque a la oposición le parece "poco" bajar el IGIC, ha valorado que la inflación está contenida en el 3%, por debajo de la media nacional.

El presidente ha valorado también la convocatoria de los 'Bonos Consumo', que además se ampliará productos básicos, y espera que se puedan "complementar" las pensiones no contributivas, si bien ha descartado tomar "medidas generales" ya que el impacto económico "se ceba más" en las personas más vulnerables.

Clavijo ha indicado que no va a "mentir" a los ciudadanos ya que solo se puede "amortiguar" los efectos pero nunca "eliminarlos" dado que en una economía globalizada hay una "inflación importada".

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha comentado que la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes "no es un simple retraso" del Gobierno sino un "incumplimiento reiterado" que "vacía de forma deliberada" la cooperación institucional.

Ha recordado que en la Conferencia celebrada en La Palma en 2022 se pactó que se debían llevar a cabo dos reuniones al año pero el reglamento "es papel mojado" pues "se ha ignorado" y "debilitado de manera consciente".

PP VE "IMPROVISACIÓN" EN EL GOBIERNO

Para Reverón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es el responsable político" ya que no se trata de una "improvisación" sino de una "forma de gobernar" que se basa en "no escuchar" e "imponer desde Madrid" cuestiones que afectan a los canarios.

La portavoz popular ha rechazado la "unilateralidad" y el "desprecio institucional" a las islas cuando pasan por un momento "muy crucial" caracterizado por una "presión extraordinaria" derivada de la guerra en Irán y una crisis migratoria "desbordada", y lo que ha hecho el Gobierno central "es nada o casi nada". "Hay un abandono real del Gobierno a Canarias por falta de recursos, planificación y liderazgo político", ha comentado.

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha indicado que el impacto de la guerra de Irán "se está dejando ver de manera especial en Canarias" y frente a ello, la respuesta del Gobierno canario "ha sido insuficiente", con apenas 14,5 millones de fondos propios.

Ha reprochado al Ejecutivo que no ha tomado "ninguna medida para familias vulnerables", ironizando con un "arrebato extremo de generosidad" al bajar el IGIC del 3% al 0% en el café.

Ha detallado que el Gobierno canario tiene "margen" para tomar nuevas medidas ya que cuenta con un presupuesto de 12.500 millones y "deja de ejecutar" cada año 1.000 millones, aparte de que hay otras comunidades autónomas que han presentado medidas "más ambiciosas".

Entre ellas ha propuesto el aumento de la renta de ciudadanía, un bono social eléctrico o una moratoria a los alquileres del parque público.