Clavijo traslada la "solidaridad" de Canarias con los afectados por el terremoto de Granada la pasada madrugada

Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este sábado su solidaridad con las personas afectadas en Granada por el terremoto de la pasada madrugada en la ciudad y área metropolitana.

"Mi solidaridad con todos los vecinos y vecinas de Granada por la situación que tuvieron que vivir la pasada noche tras el terremoto registrado, que afortunadamente, solo causó daños materiales", ha expresado Clavijo en un mensaje difundido por la red social 'X'.

El jefe del Ejecutivo canario ha informado, además, que ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la "solidaridad" de Canarias en unos momentos en los que "la naturaleza sigue recordando lo vulnerables que somos ante sus fuerzas".