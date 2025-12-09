Clavijo ve un "incumplimiento grave" la ausencia de Canarias de la cumbre España-Marruecos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que la ausencia de su Ejecutivo de la cumbre entre España y Marruecos es un "incumplimiento grave" tanto del Estatuto de Autonomía como de la 'agenda canaria'.

En respuesta a preguntas de AHI y NC-bc en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha hecho una "lectura negativa" de la cumbre porque tampoco se les informó previamente para participar en reuniones preparatorias, solo al día siguiente, vía 'whatsapp' y por llamada telefónica del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Según Clavijo, el ministro le comentó que no se "habló de Canarias", pero aún así ha insistido en la "falta de respeto institucional" del Gobierno central porque el archipiélago debía estar presente de "oyente", tal y como sucedió en 2005.

"No lo entendemos, tomamos nota", ha apuntado, lamentando que se haya abierto la puerta a "especulaciones, incertidumbre e inseguridad", lo que "genera desasosiego" a la población". "El Gobierno de España nos ha defraudado", ha agregado.

El presidente ha insistido en que quieren llevarse "bien" con su vecino --Marruecos-- "de manera leal y en un plan de igualdad", y con el fin de convertir a las islas en un "hub tricontiental" pero "con información y claridad", que es lo que hace el Gobierno canario con las embajadas españolas cada vez que realiza una misión comercial en Marruecos.

Ante las críticas de NC-bc ha planteado a los canaristas que por qué "no rompen" relaciones con el PSOE cuando "van de la manita" presentando mociones de censura si están en contra del giro político en el Sáhara.

Ha afeado al portavoz, Luis Campos, que utilice la "falta de información y la falta de respeto para generar sombras y dudas" ya que no sabe "lo que se habló" en la reunión, solo se conocen los acuerdos.

Ha dicho también que CC no comparte el "giro" político en el Sáhara occidental pero como Gobierno lo tienen que "asumir, no compartir ni aplaudir".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha apuntado que el Gobierno central "sigue sembrando el desconcierto, rompe consensos políticos y desprecia a Canarias" al no querer sentarla a una "mesa compartida" con Marruecos.

El diputado herreño entiende que "Canarias debía haber estado presente" en la cumbre e incluir asuntos de relevancia como el espacio aéreo, las tierras raras, la inmigración o la delimitación de las aguas.

"Aquí se juega el partido más delicado, España no puede gestionar como si Canarias fuera un espectador lejano", ha subrayado, dado que es la frontera sur de la UE y vecina del Sáhara occidental, de tal forma que es la "primera afectada" por cualquier decisión que se vaya a tomar.

ACOSTA (AHI): "NO SE PUEDE INFORMAR TARDE Y MAL"

"No se puede informar tarde y mal", ha comentado, subrayando que la reunión hispano-marroquí "ha sido un canto a la falta de rigor y transparencia". "No nos fiamos de Marruecos pero tampoco del Gobierno de España", ha señalado.

Luis Campos (NC-bc) ha comentado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el canario, Fernando Clavijo, "han traicionado al pueblo saharui y de espaladas a sus partidos, las cámaras y los gobiernos" pero en el caso del presidente canario "lo hizo gratuitamente".

Ha comentado que Canarias "tenía que estar en la reunión" porque el Estado "incumple" el Estatuto de Autonomía pero Clavijo no lo exigió "por su incompetencia y debilidad", hasta el punto de que no lo ha escuchado quejarse de que Canarias pudiera ser "moneda de cambio" en la política exterior de Marruecos.

Ha destacado que el futuro del archipiélago está "unido" al del Sáhara, porque conlleva delimitación de aguas y espacio aéreo, y por ello ve "imprescindible" que Canarias se niegue a que se celebre el referéndum e "inadmisible" que "legitime la ocupación" con misiones comerciales.