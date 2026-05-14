Clavijo ve una "muy buena noticia" el acuerdo sobre pensiones, "imprescindible" para personas y familias vulnerables

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha tildado este jueves de "muy buena noticia" el acuerdo entre su Ejecutivo y el Gobierno central sobre las pensiones de tal forma que se admite el complemento autonómico para las no contributivas.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que el acuerdo se selló la semana pasada --"no sabemos si se ha firmado o no"-- y Canarias lo venía "reclamando desde hace mucho tiempo" porque es "imprescindible" para "revertir" los indicadores que hay que ir "poco a poco mejorando" en las islas.

Clavijo entiende que se pueden "subir los salarios que se están subiendo en Canarias" y mejorar la productividad por encima de la media de España pero hay personas que cobran pensiones no contributivas y la "única forma" de que se pueda intervenir es incrementar las pensiones no contributivas.

Así, ha señalado que "dado que el Estado no ha podido o no ha querido", desde el Gobierno de Canarias sí se ha querido hacer algunos "complementos puntuales" por lo que el acuerdo va a redundar en aquellas personas "que tienen más dificultades, más vulnerabilidad y necesitan esos recursos".