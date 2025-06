Colectivos denuncian el "bloqueo institucional" para denunciar la masificación del Teide y aplazan la protesta

No descartan emprender medidas legales por la que entienden que es una "vulneración de derechos fundamentales"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Canarias tiene un límite' ha aplazado este jueves la concentración en el Parque Nacional del Teide, inicialmente prevista para este sábado en los Roques de García y que pretendía denunciar "la masificación y los impactos ambientales" en el Parque, tras la "argucia" que aseguran que ha utilizado Subdelegación del Gobierno al "condicionar" la celebración de la protesta a una previa obtención de una autorización del Cabildo.

"Los colectivos convocantes se ven obligados a aplazar el acto, pese a su voluntad de mantenerlo. La razón no es una prohibición directa, sino una argucia utilizada por la Subdelegación del Gobierno, que ha condicionado la celebración de la protesta a la previa obtención de una autorización del Cabildo de Tenerife", ha lamentado la plataforma a través de un comunicado emitido este jueves a los medios de comunicación.

De este modo, según han argumentado los colectivos en la nota, Subdelegación del Gobierno se habría "escudado" en "una interpretación oportunista" del PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) del parque, "según la que cualquier acto que suponga una concentración masiva de personas debe contar con una autorización previa".

Puntualizan, además, que esta exigencia ha sido comunicada "con escaso margen de tiempo", lo que imposibilitaría la realización del acto de protesta este sábado.

"Nos sentimos desamparados, silenciados y deslegitimados por quienes, desde sus cargos públicos, deberían garantizar el ejercicio de los derechos civiles, no obstaculizarlos. Aplazamos, pero no renunciamos. La protesta se suspende de momento, pero seguiremos adelante con esta acción en cuanto nos sea posible y no descartamos emprender acciones legales por esta clara vulneración de derechos fundamentales", han expuesto.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN INSULAR

Desde la organización lamentan, asimismo, que Subdelegación del Gobierno haya puesto, de forma "arbitraria" y en manos del Cabildo la decisión sobre el ejercicio de un "derecho fundamental", el de reunión, mientras la presidenta insular, Rosa Dávila, "no ha sabido o no ha querido" interpretar la resolución de Subdelegación, "tergiversando los hechos y cargando contra el Estado por una supuesta autorización que nunca se produjo".

"Y lo ha hecho mientras acusa a los colectivos de 'utilizar el Teide como escenario para sus batallas ideológicas', cuando ella misma está instrumentalizando el parque con fines políticos, usando su cargo para atacar al gobierno central en vez de asumir su responsabilidad en la crisis ambiental del Teide", han denunciado.

Desde la plataforma lamentan que Dávila haya presentado su protesta como "amenaza ambiental" mientras, en realidad, los colectivos habían previsto "una acción pacífica, simbólica, con un número reducido de asistentes y una cuadrilla de más de 10 personas para velar por el cumplimiento estricto de las normas ambientales", es decir, "el doble del personal que actualmente vigila el parque, que recibe más de 12.000 visitantes diarios".

"Resulta paradójico y profundamente hipócrita que se ponga el foco en una protesta pacífica y responsable, mientras el Cabildo permite y promueve actividades en el parque que atentan directamente contra su conservación: carreras multitudinarias como la Blue Trail o la vuelta ciclista, rodajes, eventos masivos, propuestas comerciales a las puertas del parque...", advierten.

A ello le suman "la falta de control y vigilancia" de las prácticas ilegales que, aseguran, "ocurren a diario" en el parque: acampadas ilegales, rutas nocturnas de quads, visitas descontroladas, daños al patrimonio natural y geológico, o accesos irregulares al pico del Teide.

Acusan, además, al Cabildo de mantener "secuestrado" el documento de revisión del PRUG: "Este retraso, profundamente político, busca mantener el parque como un escenario de promoción turística y escaparate electoral".