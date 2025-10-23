Colectivos ecologistas piden la paralización del nuevo PRUG del Teide al Consejo de la Red de Parques Nacionales

Archivo - Un reducido grupo de personas protesta en el Teide tras aplazarse la manifestación de este sábado - CANARIAS TIENE UN LÍMITE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Colectivos ecologistas, de estudio y conservación de Canarias han remitido este miércoles una carta al Consejo de la Red de Parques Nacionales solicitando la emisión de un informe desfavorable al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide y, en consecuencia, la paralización "inmediata" de su tramitación.

Las entidades firmantes denuncian que el documento, promovido por el Gobierno de Canarias, constituye "una grave regresión en materia de conservación" y, por tanto, "contradice" los principios de la Ley de Parques Nacionales y el Plan Director de la Red, que establecen la conservación como objetivo prioritario de estos espacios naturales, según han informado el colectivo de 'Canarias tiene un límite' en una nota.

Durante la reunión del Patronato del Parque, el pasado 29 de septiembre, recuerdan, los representantes científicos, técnicos y conservacionistas --incluidos los del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el CSIC y la Universidad de La Laguna-- votaron "en contra" del nuevo PRUG. De hecho, puntualizan, el propio director del parque se abstuvo, reconociendo que el texto "no era el adecuado para la conservación de los valores del parque".

Pese a ello, continúan en la nota, el Gobierno regional mantiene la tramitación del plan, justificándose en "razones de índole sociopolítica", según documentación remitida por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, "sin contar con informe técnico alguno".

"REGRESIÓN" AMBIENTAL

Recuerdan que el principio de no regresión ambiental obliga a mantener e incrementar los niveles de protección ya alcanzados, prohibiendo, asimismo, cualquier retroceso en materia de conservación. Sin embargo, a su juicio, el PRUG del Teide r"elaja prohibiciones, permite actividades de alto impacto y abre la puerta a la privatización de servicios, desnaturalizando la finalidad y el régimen jurídico" del Parque Nacional del Teide.

El nuevo plan, advierten los grupos ecologistas, transforma el Parque Nacional del Teide en "un espacio de explotación turística y comercial", relegando la conservación a un plano secundario y poniendo "en riesgo" los valores biológicos, geológicos y paisajísticos que en su momento lo convirtieron en Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además, "carece de un enfoque científico y técnico riguroso", perpetuando un modelo de "turismo masivo que amenaza la integridad del ecosistema y la sostenibilidad" de este espacio protegido.

PARALIZACIÓN DEL PRUG

Ante esta situación, las organizaciones firmantes han solicitado al Consejo de la Red de Parques Nacionales que emita un informe desfavorable al nuevo PRUG del Teide y que reclame un dictamen jurídico al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que se garantice el cumplimiento de la legislación.

También instan a que se paralice la tramitación del documento hasta que el texto asegure "el respeto al principio de no regresión ambiental".

A ello suman que se requiera al Gobierno de Canarias una revisión "integral" del documento en cuestión, precisamente para que incorpore criterios científicos, técnicos y jurídicos acordes con la finalidad de conservación que define a todos los Parques Nacionales, y el restablecimiento de un proceso de participación pública "transparente y accesible", tal como advierten que exige la normativa ambiental y de gobernanza.