Colectivos sanitarios vinculan el modelo económico de Canarias a la "emergencia invisible" de salud mental

Enfermera cogiendo la mano a una paciente - IREKIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS

Colectivos sanitarios han advertido este viernes de que el modelo económico de Canarias genera una" emergencia invisible" de salud mental debido a los bajos salarios, las altas tasas de pobreza y la "peor" crisis habitacional de España.

En una rueda de prensa realizada en el Parlamento de Canarias, el profesor titular de Psiquiatría de la ULL, Francisco Rodríguez, ha advertido de que la sociedad canaria "está al límite" debido a la "incertidumbre" socioeconómica, con un "futuro muy difuminado", especialmente para los jóvenes.

Incluso ha comentado que a los canarios se les "desocupa" de sus propios barrios, como ocurre en Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria) - , lo que aumenta la "vulnerabilidad" de la población, y ha insistido en que el aumento demográfico --94.000 personas en los últimos cinco años-- no ha ido en paralelo a la mejora de los servicios públicos.

Rodríguez ha lamentado que no hay "datos fiables ni actualizados" para medir el impacto de la salud mental en las islas y ha urgido a un "cambio de modelo" en la gestión sanitaria ya que "parece" que se trabaja "como si fuera una fábrica".

En esa línea ha insistido en que los servicios sanitarios sufren un "estrés crónico" y están "agotados", ha cargado contra las "ocurrencias" y el "espectáculo" de la política y la falta de una "política intersectorial", porque se "gestiona de forma fragmentada".

Ha dicho que "se atiende la urgencia pero no se hace seguimiento" y pone el foco en el "déficit trágico" de enfermeros y trabajadores sociales, no tanto de psicólogos, que tienen un "lobby" poderoso, subrayando que "cizatrizar" el problema con terapia psicológica y medicalización es "cronificar".

El profesor universitario ha pedido también "modificar" la Atención Primaria, aumentar la formación de psiquiatras infantiles e incidir en la salud escolar, que no solo es atender "la bollería".

Asimismo ha criticado la falta de participación en la sanidad canaria, poniendo como ejemplo que el Plan de Salud se aprueba "por decreto" o que desde 2017 no se reúne la mesa de salud mental.

La coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, Cati Darias, ha incidido en que el "monocultivo turístico" en el archipiélago "solo deja explotación" y el "sufrimiento" de la población, con servicios sanitarios y sociosanitarios "deficitarios" porque faltan recursos humanos y personal especializado.

El presidente de la ADSPC (Asociación en Defensa de la Salud Pública), Guillermo de la Barreda, ha apuntado que en Canarias hay un problema de "salud mental existencial" dado que los salarios bajos y la falta de vivienda "repercuten" en la vida de las personas.

Frente a esa situación ha señalado que desde el Gobierno canario se les responde con "niebla y falsas promesas".