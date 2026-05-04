El Colegio de Enfermería considera necesario incorporar 300 matronas más en la provincia de Las Palmas

Archivo - Una mujer embarazada se toma las manos en el vientre. Concepto de embarazo, maternidad, preparación y expectativa - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería ha pedido este lunes la incorporación de 300 matronas más en la provincia de Las Palmas coincidiendo con el Día Internacional de la Matrona que se celebra este martes, 5 de mayo, y en el que la organización colegial se suma a la campaña global 'Un millón de matronas más', promovida por la Confederación Internacional de Matronas (ICM).

El Colegio de Enfermería de Las Palmas fija esta cifra como meta para acercarse a la tasa media europea de matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil, según ha informado la organización en nota de prensa, donde añade que actualmente el archipiélago tiene la tasa de matronas "más baja de Europa".

Por ello, indican que el Día Internacional de la Matrona "no" puede ser solo una celebración de la vocación, el conocimiento y el compromiso de las matronas con la salud de las mujeres, las familias y la comunidad, sino también una "jornada para alzar la voz".

En este marco, la Confederación Internacional de Matronas (ICM), organización mundial que representa a más de 135 asociaciones en 115 países, asegura que "hay un déficit global" de un millón de matronas, lo que implica que "millones de personas en todo el mundo carecen de la atención segura y respetuosa que necesitan y merecen".

Así del millón más de matronas que se necesitan en todo el planeta, apuntan que 300 corresponden a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, subrayando que incorporarlas "supondría apostar por una atención especializada más integral y personalizada" en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente.

Añade que también "significaría responder con más garantías" a las nuevas realidades ante los partos de mayor complejidad, y permitiría el seguimiento domiciliario de embarazos y puerperios "de forma segura y respetuosa".

Entre los beneficios de tener más matronas, apuntan, está el que el sistema sanitario de Canarias contaría con más agentes de salud de referencia en la peri/menopausia, ante la demanda creciente de cuidados en el climaterio, así como ayudaría a la atención al duelo perinatal; a proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos; a la atención en materia de anticoncepción; a los tratamientos de fertilidad; a los cuidados ante interrupciones del embarazo y a mejorar los programas de cribado poblacional de cáncer de cérvix.

De esta forma, indican, "no solo" se trataría de contar con más matronas sino también de "impulsar su papel como referentes" en la gestión de las políticas sanitarias y en la toma de decisiones dentro de los equipos multidisciplinares.

Subrayan que cuando las matronas "están disponibles, cuentan con apoyo y pueden trabajar en todo su ámbito de competencias, los sistemas de salud son más sólidos y las mujeres reciben una mejor atención", por lo que inciden en que "invertir en matronas es invertir en salud, en derechos y en vida".