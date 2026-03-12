Colegio de Enfermería de Las Palmas habilita un formulario online para informar de cualquier agresión que puedan sufrir

Archivo - Una enfermera protegida con mascarilla mira a la cámara mientras otra empleada trabaja con el ordenador - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) ha habilitado un nuevo formulario online, accesible desde su página web (celp.es), para comunicar cualquier agresión física o verbal que puedan sufrir sus colegiados en el ejercicio de su profesión.

La iniciativa, que se pone en marcha coincidiendo con el 12 de marzo, Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, busca "facilitar" la denuncia de este tipo de hechos y abrir una "puerta de entrada para el respaldo inmediato y el acompañamiento legal e institucional" a las posibles víctimas.

De esta forma, tras recibir una notificación, el nuevo canal de denuncias del CELP activará un protocolo interno, confidencial y personalizado con recursos jurídicos, psicológicos y de acompañamiento adaptados a las necesidades de cada caso, según ha informado el CELP en nota de prensa.

Las denuncias, matizan, pueden ser formuladas por las propias víctimas o por cualquier otra persona que haya podido ser testigo de la agresión y desee ayudar en el registro de los hechos.

En este sentido, desde el CELP se anima a la población a "no normalizar las agresiones en ningún ámbito y, menos aún, en el entorno sanitario".

Además recuerda que la agresión a una enfermera, en tanto que personal estratégico y autoridad sanitaria, está tipificada como atentado a la autoridad y puede llegar a ser castigada con penas de prisión.

Asimismo subraya que la agresión "no solo produce un daño" en la persona que la sufre directamente, sino que "afecta a la confianza y seguridad de todo" el sistema sanitario, por lo que resaltan que la denuncia "no solo resulta crucial para proteger "al trabajador sino que "obliga al denunciado a rendir cuentas" por sus actos, generando un efecto disuasorio en futuros agresores.

Según los datos del Servicio Canario de la Salud (SCS), en Canarias se notificaron 667 agresiones a profesionales sanitarios en 2025, lo que ha supuesto 116 más que el año anterior (+21%) y 379 más que en 2020 (+132%), el año de la pandemia.

Por tipología, del total de agresiones registradas en 2025, 140 fueron físicas --casi cuatro veces más que en 2020-- y 527 fueron no físicas, más del doble que hace cinco años; mientras que por categorías, la profesión "más afectada" fue la enfermería con 248 agresiones, seguida de la médica con 215, los auxiliares de enfermería con 106, el personal de administración con 59 casos y los celadores con 22.

Finalmente indican que también se han registrado agresiones, aunque en menor número, a trabajadores sociales, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, técnicos de rayos, higienistas bucodentales y odontólogos.