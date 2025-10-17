El comandante del Ejército del Aire Juan Carlos Velázquez toma el mando del ARCC Canarias

Comandante del Ejército del Aire y del Espacio, Juan Carlos Velázquez, y el general segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias, Juan Antonio Ballesta - MANDO AÉREO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comandante del Ejército del Aire y del Espacio Juan Carlos Velázquez Salazar ha tomado posesión este viernes, durante un evento presidido por el general segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias, Juan Antonio Ballesta Miñarro, del mando del Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC Canarias), en un acto desarrollado en las instalaciones de Enaire en Gando, en el municipio de Telde (Gran Canaria).

El comandante Velázquez Salazar ha mostrado el "inmenso orgullo" que le supone ponerse al mando de esta unidad, resaltando que "este sentimiento cobra mayor dimensión por pertenecer a la estructura del servicio de Búsqueda y Salvamento", al que apuntó lleva ligado "desde más de 15 años", según ha informado el Mando Aéreo de Canarias en nota de prensa.

Añadió que la "piedra angular" de cualquier misión que involucre al ARCC Canarias, "bien sea de búsqueda y salvamento aeronáutico o de colaboración con otros organismos, es la estrecha relación" que les une a ellos.

Asimismo afirmó que el compromiso del Ejército del Aire y del Espacio "es total en el archipiélago canario y los medios" de que los que disponen, tanto materiales como humanos, "están permanentemente preparados para el fin" que les une, que "es salvar vidas".

Por su parte, el general Ballesta ha resaltado el "enorme reto" del trabajo diario de la unidad, ya que puntualizó que "hablar del SAR -Salvamento y Rescate- es hablar de protección y seguridad, es hablar de sacrificio para servir a toda la sociedad canaria", por lo que subrayó que el compromiso de "todos los hombres y mujeres del Ejército del Aire y del Espacio es total".

Por último, quiso poner en valor al equipo que "lleva a cabo su trabajo colaborando con entidades civiles, estatales, insulares, del Cabildo y locales, haciéndolo con entusiasmo y mucha ilusión".

En el acto han estado presentes numerosas autoridades civiles, entre ellas la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, María Teresa Mayans Vázquez, y el consejero de Hacienda y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, así como directivos de ENAIRE, del aeropuerto de Gran Canaria, SASEMAR o Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre otros.