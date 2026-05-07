Comienza el desmantelamiento de la primera turbina de la central térmica El Charco, en Puerto del Rosario(Fuerteventura)

Zapata desmantelamiento de la turbina de la central térmica El Charco - CONSEJERÍA CANARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha asistido al inicio del desmantelamiento de la primera turbina de la central térmica de El Charco (Las Salinas), en Puerto del Rosario (Fuerteventura), considerando el acto como "un hito histórico para el barrio, para el municipio y para toda la isla".

Zapata ha subrayado que "no" se habla de promesas, sino "de hechos", ya que "empieza a desmontarse una instalación que durante demasiado tiempo estuvo en pleno entorno urbano de Puerto del Rosario", según ha informado la Consejería regional de Transición Ecológica en nota de prensa.

Al respecto, expuso que la "retirada de esta turbina es un primer paso firme y real" al que seguirá el "desmantelamiento definitivo" de la central gracias a la estrategia que ha seguido este Gobierno", que puntualizó fue el Ejecutivo canario quien en sus alegaciones le solicitó al Ministerio la no renovación de estas instalaciones en un planteamiento realizado de manera conjunta con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura.

El consejero también se ha referido al cierre de Las Salinas asegurando que "está garantizado gracias" al resultado del procedimiento de concurrencia competitiva que permitirá sustituir infraestructuras obsoletas por otras más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales del sistema eléctrico insular.

El proceso de desmantelamiento de la turbina ya ha completado su primera fase, que incluye tanto la potencia como el alternador, teniendo programada su conclusión antes del final de este año.

De forma paralela, apuntó el consejero, mientras avanzan los proyectos necesarios para la renovación del sistema energético insular en el largo plazo, el Gobierno de Canarias "continúa avanzando el concurso de emergencia con el objetivo de garantizar el suministro energético en Fuerteventura, especialmente en un contexto de déficit estructural de potencia que afecta a la isla".

Añadió que Fuerteventura se encuentra en situación de emergencia energética, con un déficit estimado de 50 MW, lo que subrayó "hace imprescindible" seguir incorporando soluciones "de respaldo" que permitan dar seguridad al sistema mientras se avanza hacia un modelo energético "más sostenible liderado por las energías renovables".

Finalmente reafirmó que el objetivo del Gobierno de Canarias es "cerrar una etapa marcada por infraestructuras obsoletas y abrir otra basada en más seguridad, más eficiencia y más renovables", sin renunciar "a garantizar en todo momento el suministro eléctrico que necesita Fuerteventura".