Comienzan los trabajos de perforación geotérmica de alta entalpía en Canarias, con Tenerife a la cabeza

Archivo - Recreación de una planta de energía geotérmica - ENERGÍA GEOTÉRMICA DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las prospecciones geotérmicas de alta entalpía han comenzado, en primer lugar, en la isla de Tenerife, cuyas cuadrículas de sonderos abarcaban, previsiblemente, los municipios de San Miguel, Arona, Granadilla y Vilaflor, según ha avanzado hoy el consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata.

En declaraciones a los medios de comunicación, Zapata ha adelantado que Canarias ya ha comenzado con estos trabajos, previstos también en La Palma y Gran Canaria, y después de que los estudios someros en las islas indicasen una probabilidad de "éxito" superior al 60%. Los trabajos, cuyo inicio exacto no se ha podido precisar por la Consejería, se realizan fuera de entornos naturales protegidos.

La Consejería ha celebrado este miércoles un desayuno informativo para hacer un balance de funcionamiento de las Oficinas de Energía de Canarias, con la asistencia del jefe del departamento, que ha acudido acompañado del consejero delegado de Gestur, Agoney Piñero.

La adjudicación de cuadrículas para las prospecciones se dieron a lugar en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, habiéndose ya iniciado en "algunas" de ellas --primero, Tenerife-- después de que los resultados preliminares de los estudios someros indicasen un "optimismo" en cuando al "posible potencial" de la producción de energía geotérmica, según ha argumentado el consejero regional.

En su intervención, Zapata ha celebrado, además, el comienzo de unos trabajos que colaborarán a "aumentar el mix energético" en Canarias, colaborando a cubrir los megavatios necesarios para avanzar "en la descarbonización y transición energética" en las islas.