La Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias aprueba 5 nuevos planes de emergencias

Comisión Autonómica de Protección Civil y Emergencias de Canarias - CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias ha aprobado este jueves cinco nuevos planes de emergencia municipales (PEMÚs), un "paso clave" para reforzar la preparación local ante situaciones de riesgo cada vez más complejas.

De esta forma, 61 de los 88 municipios canarios tienen ya sus planes actualizados, mientras que 17 aún no han culminado su redacción, por lo que el consejero regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha animado a estos ayuntamientos "a afrontar cuanto antes", según ha informado la consejería en nota de prensa.

Así los municipios de Arafo, Tegueste, Gáldar, Valsequillo y Puerto del Rosario han obtenido el visto bueno de la Comisión tras presentar planes revisados y adaptados a los nuevos riesgos, especialmente los asociados a fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales o inundaciones, siendo estos "escenarios cada vez más frecuentes" como consecuencia del cambio climático.

Además también aprobó el Plan de Actuación Local de Arrecife (Lanzarote) ante inundaciones, el primero de estas características validado en Canarias, lo que aseguró que "supone un hito" para la planificación local en materia hídrica y de gestión de riesgos.

La reunión estuvo presidida por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, y contó con la participación del viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias de Canarias, Montse Román; el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez; técnicos de la Dirección General de Emergencias y representantes de todos los municipios del archipiélago.

Finalmente Miranda resaltó la importancia de este avance colectivo, ya que los planes municipales de emergencia "son la primera barrera de protección" para la ciudadanía, por lo que consideró que "mantenerlos actualizados no es una opción, es una responsabilidad".

Añadió que el cambio climático "coloca ante escenarios más exigentes" y se necesita que "todos los ayuntamientos estén preparados", incidiendo en que la coordinación y la planificación "siguen siendo las herramientas más eficaces cuando las emergencias llaman a la puerta".

El órgano conoció además el estado de tramitación de diversos planes de protección civil de ámbito autonómico, como el Plan Territorial de Emergencias de Canarias (PLATECA); el Plan Especial de Emergencias Exterior por Riesgo Químico en Canarias (RISQCAN); y el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Radiológico (RADICAN).