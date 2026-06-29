La comisión de investigación del 'caso mascarillas' abre un plazo de cinco días para emitir votos particulares

Archivo - El diputado de AHI, Raúl Acosta, presidente de la comisión de investigación sobre el material sanitariuo durante la pandemia - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre las compras de material sanitario durante la pandemia ha acordado este lunes aprobar de forma preliminar el dictamen elaborado en la fase de ponencia y abrir un plazo de cinco días para emitir votos particulares.

El actual texto ya incluye las enmiendas presentadas por CC y PP --únicos grupos que realizaron aportaciones-- y ahora se remitirá al Pleno del Parlamento para su debate y aprobación definitiva, ha detallado a los medios de comunicación el presidente de la comisión, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI).

Acosta ha indicado que el dictamen sigue siendo "secreto" hasta su aprobación en el Pleno y ha insistido en que "se guardarán todas las cautelas" por parte de la Cámara para que no sea divulgado --de hecho, el PP tenía previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa que se ha desconvocado por consejo de los servicios jurídicos--.

El diputado herreño cree que es "factible" que el dictamen se pueda debatir en el último pleno antes del parón veraniego en la cuarta semana del mes de julio aunque es una decisión que queda en manos de la Junta de Portavoces de la Cámara.

La comisión se creó a iniciativa de CC, PP y Vox con el objetivo inicial de esclarecer un contrato de cuatro millones de euros suscrito con la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que no fueron entregadas y posteriormente se añadieron otros como los de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al 'caso Koldo'.

Los trabajos se iniciaron en marzo de 2024 y han contado con hasta cuatro prórrogas y por la sede de la Cámara regional ha pasado en torno a medio centenar de comparecientes, entre ellos el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, el empresario Víctor de Aldama o el exministro José Luis Ábalos.