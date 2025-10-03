La comisión de investigación de compra de material sanitario en Canarias pide prorrogar los trabajos hasta final de año

Archivo - El diputado de AHI, Raúl Acosta, presidente de la comisión de investigación sobre el material sanitariuo durante la pandemia - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación de la compra de material sanitario durante la pandemia en el Parlamento de Canarias ha acordado este viernes solicitar a la Mesa del Parlamento la prórroga de los trabajos hasta final de año, confirman fuentes del órgano a Europa Press.

La comisión, que amplía por tercera vez los plazos, está presidida por el diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), con Gustavo Santana (PSOE) como vicepresidente y Luz Reverón (PP) en calidad de secretaria, y está conformada por un total de 17 diputados de los siete grupos.

La reunión de este viernes es la primera que se realiza tras conocerse el borrador del informe, elaborado por el propio Raúl Acosta, que apunta a la responsabilidad política del expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y los exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo.

De esta forma, los siete grupos de la Cámara --hasta dos diputados por grupo-- tienen ahora hasta final de año para elaborar el informe definitivo en medio de las críticas del Grupo Socialista, que ha solicitado incluso la dimisión de Acosta por hacerse público el informe preliminar.