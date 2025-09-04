Comisionada de Transparencia pide al Parlamento de Canarias sede propia y aumentar la plantilla laboral

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y la Comisionada de Transparencia, Noelia García Leal - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Noelia García Leal, se ha reunido con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y le ha solicitado disponer de sede propia y aumentar la plantilla laboral.

"La consolidación de recursos humanos y materiales resulta esencial para garantizar un servicio eficaz y adaptado a la creciente demanda de información pública en Canarias", señala en una nota remitida por el organismo.

García, acompañada por el jefe de Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia, Miguel Ángel Herrero, detalló que el presupuesto previsto para el próximo año asciende a 1.379.275 euros, lo que supone 0,61 euros por habitante y año.

Por su parte, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, subrayó la importancia de estas reuniones previas con los órganos adscritos al Parlamento, que calificó de "fundamentales para tener una visión más completa de las necesidades de los órganos adscritos a la Cámara, que pueden plantear sus prioridades y detallar la propuesta de cuentas anuales que será abordada en la Mesa del Parlamento".