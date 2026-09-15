El Comisionado de Transparencia presenta su proyecto de presupuesto para 2027, que se eleva a los 1,66 millones de euros

La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Noelia García, presenta a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, el proyecto de presupuesto del Comisionado de Transparencia para el ejercicio 2027 - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Noelia García, ha presentado este martes a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, el proyecto de presupuesto del Comisionado de Transparencia para el ejercicio 2027, que se eleva a los 1,66 millones de euros.

El proyecto presupuestario contempla, en una primera previsión, una dotación concreta de 1.661.000 euros, lo que supone un incremento de 330.000 euros respecto al presupuesto del año anterior, según ha informado el Parlamento de Canarias en una nota de prensa.

Este aumento respondería a las necesidades detectadas por el Comisionado para reforzar su estructura y capacidad de actuación, especialmente en materia de personal, organización y medios tecnológicos, así como para avanzar en el desarrollo y seguimiento de su Plan Estratégico.

La necesidad del incremento presupuestario del Comisionado se puso de manifiesto por todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Gobernación del 17 de julio pasado, en la que la Comisionada expuso el Informe Anual de 2025.

"Lo más destacable en nuestras peticiones presupuestarias para 2027 es el incremento de medios humanos, las mejoras en los aplicativos informáticos y el seguimiento del Plan Estratégico del Comisionado, todo ello para poder seguir cumpliendo con nuestras funciones en un contexto de demanda creciente de la ciudadanía", ha destacado la Comisionada.

En este sentido, el incremento de los medios humanos constituye una de las principales prioridades de la propuesta, con el objetivo de adecuar la capacidad del organismo al volumen y la complejidad creciente de las funciones que tiene encomendadas.

Junto a ello, el proyecto contempla recursos destinados a la mejora y actualización de los aplicativos informáticos, como herramienta fundamental para optimizar la gestión, facilitar la tramitación y mejorar la atención y los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Asimismo, se prevé continuar con el seguimiento y desarrollo del Plan Estratégico del Comisionado, instrumento que establece las principales líneas de actuación del organismo y orienta sus prioridades para los próximos años.

SOBRE EL PRESUPUESTO

El presupuesto previsto supone un gasto medio de 74 céntimos por habitante y año, una cifra que refleja el coste de los servicios y funciones que desarrolla el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el conjunto de la ciudadanía.

Durante el encuentro, Noelia García trasladó a la presidenta del Parlamento la necesidad de adecuar los recursos disponibles a las funciones y responsabilidades que tiene atribuidas el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especialmente ante un escenario de demanda creciente de la ciudadanía en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La propuesta presupuestaria para 2027 pretende, por tanto, dotar al Comisionado de los medios necesarios para afrontar los retos previstos, reforzar su capacidad operativa y continuar fortaleciendo las políticas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.