Las compañías aéreas cancelan en Canarias 6 operaciones en las primeras horas de huelga general

Archivo - El Aeropuerto de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compañías aéreas han tenido que cancelar en los aeropuertos canarios seis operaciones ante la afección de la huelga general en las primeras horas de este miércoles, según ha informado Aena.

Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para las rutas con Canarias para este día oscilan entre el 56% y el 74%, según el aeropuerto.

Así, desde Aena se ha informado que en estas primeras horas de huelga las compañías aéreas que operan en el archipiélago canario han tenido que reprogramar sus vuelos y reubicar a los pasajeros en sesiones previas.

Hasta ahora las seis cancelaciones se han producido tres en el aeropuerto de Gran Canaria y otras tres en el de Tenerife Sur de las 1.176 previstas para la jornada de este miércoles en el archipiélago.