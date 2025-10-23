La compraventa de viviendas en Canarias alcanza las 1.752 operaciones en agosto, con una caída interanual del 15,2%

Archivo - Santa Cruz de La Palma - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Canarias en agosto empeora y desciende un 15,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,37% a nivel nacional), hasta un total de 1.752 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 24,2% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en Canarias en el octavo mes del año, 1.711 se realizaron sobre viviendas libres y 41 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 495 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.257 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 3.080 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.752 compraventas, 557 fueron herencias, 111 donaciones y 10 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Canarias 4.862 fincas urbanas a través de 2.868 compraventas, 823 herencias, 162 donaciones, 19 permutas y 990 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 674 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 222 herencias, 264 compraventas, 27 donaciones, 0 permutas y 161 operaciones de otro tipo.

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,67% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,64%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia con caídas del 23,2%, 15,24% y del 8,18%, respectivamente

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...