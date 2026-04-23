La compraventa de viviendas en Canarias vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 7,9% en febrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Canarias en febrero ha aumentado un 7,9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.964 operaciones. Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 7,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en Canarias, 1.922 se realizaron sobre viviendas libres y 42 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 587 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.377 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 2.929 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.964 compraventas, 427 fueron herencias, 83 donaciones y cinco permutas.

En total, durante febrero se transmitieron en Canarias 4.894 fincas urbanas a través de 3.235 compraventas, 691 herencias, 139 donaciones, 11 permutas y 818 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 675 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 182 herencias, 278 compraventas, 59 donaciones, 4 permutas y 152 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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